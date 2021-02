Volkswagen – ID.4 in Europa und USA

Volkswagen startet mit seinem Weltauto ID.4 in Europa und den USA. Mitte Februar beginnt der Vorverkauf des ID.4 in rund 30 Ländern Europas. Und in den USA. Die Auslieferungen der ersten vollelektrischen Kompakt-SUV an europäische und chinesische Kunden sollen im März beginnen. In den USA ab Mitte des Jahres. „Uns liegen bereits 17.000 Auftragseingänge für das Fahrzeug vor“, so der VW Pkw-Vertriebschef Klaus Zellmer.

Allein 2021 wollen die Wolfsburger noch deutlich mehr als 100.000 ID.4 an Kunden ausliefern. Davon etwa zwei Drittel nach Europa. Sowie ein Drittel nach China und in die USA. In China kommt der ID 4 in den zwei Varianten Crozz und X zu den Kunden.

Das kompakte Elektro-SUV Volkswagen ID.4 startet also in Europa und den USA. VW baut es künftig in Deutschland und China. Später auch in den USA. In Zwickau, Anting und Foshan begann bereits die Serienproduktion. In Chattanooga (USA) und Emden startet die Fertigung im Jahr 2022. „So skalieren wir die MEB-Plattform rund um die Welt. Die wirtschaftliche Basis für den Erfolg unserer ID.-Familie“, betont VW-Chef Ralf Brandstätter.

ID.4 – Zwei Batteriegrößen, zwei Leistungsstufen

Die Batterie ist in zwei Größen erhältlich. Der ID.4 Pure mit 52 kWh Netto-Batterie-Energie-Inhalt ermöglicht Reichweiten von bis zu 330 km (WLTP). Beim ID.4 Pro mit 77 kWh (netto) kann man bis zu 517 km (WLTP) erzielen.

Die E-Maschine ist vorerst in zwei Leistungsstufen lieferbar. Je nach Modell liefert sie 125 kW/170 PS oder 150 kW/204 PS. Mit der Top-Motorisierung beschleunigt der ID.4 in 8,5 Sekunden auf 100 km/h. In allen Varianten erreicht er elektronisch abgeriegelte 160 km/h Spitzengeschwindigkeit. Im Jahresverlauf folgt noch ein sportliches Topmodell mit Allradantrieb. Der ID.4 GTX.

