Volkswagen ID 5 und ID 5 GTX – Weltpremiere

Die Neuen von Volkswagen, der ID 5 und der ID 5 GTX feiern Weltpremiere. Der ID 5 als elegantes elektrisches SUV-Coupé mit Heckantrieb. Und der ID 5 GTX, das sportlich expressive Spitzenmodell mit mit Dualmotor Allradantrieb. Damit baut Volkswagen seine Elektropalette weiter aus. Das Ziel: bis 2025 mindestens ein E-Mobil in den wichtigen Segmenten anzubieten.

Außen & Innen

Beim Design schuf man eine fließende Coupé-Silhouette. Trotz der hinten abfallenden Linie schafft VW auch für die Fondpassagiere großzügige Platzverhältnisse. Bis zu 520 Kilometer Reichweite versprechen die Wolfsburger. Dazu trägt auch der Luftwiderstandswert von 0,26 positiv bei.

Bei einer Außenlänge von 4,60 Metern im Verbund mit einem Radstand von 2,77 Metern ergibt sich ein stattlicher Innenraum. Der eröffnet dem Kunden hochwertige Materialien im Sinne nachhaltiger Mobilität. So sind die Bezugsmaterialien der Sitze in allen Ausstattungen vegan. Textil ist Standard. In der Topversion GTX tragen die Sitzbezüge eine Kombination aus Textil und Kunstleder. In einigen Varianten kommt zusätzlich „ArtVelours“ zum Einsatz, das aus Recycling-Material besteht. Das Cockpit gibt sich funktionell, informiert auf zwei Displays über die wichtigsten Daten.

Die VW-Entwickler spendierten der Baureihe auch eine neue Software-Generation. Aktualisierungen und Zusatzfunktionen kann man „over the air“ einspielen. Die Assistenzsysteme lassen sich per Tastendruck im Travel Assist mit Schwarmdaten bündeln. So ist zusammen mit ACC und Lane Assist, dem Navigationssystem und den Car-to-X-Schwarmdaten ein teilautomatisiertes Fahren möglich. Ein Head-up-Display, das unter anderem auch die Abbiegepfeile der Navigation zeigt, soll es gegen Aufpreis geben.

Leistung & Laden

Den ID 5 gibt es in zwei Leistungsstufen. In der Basisversion Pro kommt ein 128 kW/174 PS starker Heckmotor zum Einsatz. Beim ID 5 Performance leistet der E-Antrieb 150 kW/204 PS. In der Topversion ID 5 GTX mit Allradantrieb kommen die beiden vorne und hinten montierten Motoren auf gemeinsame 220 kW/299 PS. Damit beschleunigt der GTX in 6,3 Sekunden von Null auf 100 km/h. Bei Tempo 180 ist bei allen Varianten die Höchstgeschwindigkeit erreicht.

Die 77-kWh-Batterie ist zwischen den beiden Achsen im Fahrzeugboden positioniert. Beim Laden kommt der ID 5 dann mit den inzwischen üblichen Optionen auf den Markt. An einer Schnellladestation mit 135 kW braucht man eine halbe Stunde, um den ID 5 für die nächsten 390 Kilometer zu laden. Beim ID 5 GTX sind es 320 Kilometer. Bei passender Infrastruktur im Privatbereich ist auch bidirektionales Laden möglich. Also, um etwa das Hausnetz zu unterstützen.

Alle Versionen kommen mit LED-Scheinwerfern auf den Markt. Matrix-Licht gibt´s gegen Aufpreis. Im Innenraum sorgt die Ambientebeleuchtung für eine angenehme Stimmung. Ein Lichtband unterhalb der Windschutzscheibe signalisiert, ob der ID 5 bereit ist zu starten und welche Richtung die Navigation vorschlägt.

Marktstart

Schon bald nach der Weltpremiere des Volkswagen ID 5 und des ID5 GTX erfolgt die Markteinführung. Der Vorverkauf startet mit Anfang Jänner, die ersten Fahrzeuge werden im voraussichtlich Anfang April ausgeliefert. Der neue ID 5 startet in Österreich bei zirka 50.080 Euro, der ID 5 GTX legt voraussichtlich bei etwa 57.500 Euro los.

