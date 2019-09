Volkswagen ID R – 99 Kurven… mit Rekord

Der Volkswagen ID R hat die 99 Kurven zum Tianmen mit Rekord geschafft. Pilot Romain Dumas jagte den ID R die 10,906 Kilometer der „Big Gate Road“ in 7:38,585 Minuten zum chinesischen „Himmelstor“. Damit hat man in China mit dem ID.R einen neuen Meilenstein erreicht. Die E-Mobilität sprichwörtlich auf die Spitze getrieben. Aktuell hält der ID.R die Streckenrekorde am Pikes Peak (USA) und beim Goodwood Festival of Speed (GB). Außerdem den E-Rundenrekord auf der Nürburgring-Nordschleife (D) und nun eben auch die Bestzeit am Berg Tianmen in China.

Die „Tianmen Shan Big Gate Road“ am Berg Tianmen hatte es wahrlich in sich. 99 Kehren, teils nur sechs Meter im Radius messend. Gefolgt von kurzen Zwischensprints, aber auch schnellen gewundenen Passagen. Ein Tempo von bis zu 230 km/h und harte Bremsmanöver in extrem schmalen Tunneln. Dumas meisterte diese extreme fahrerische Herausforderung mit Bravour.

Ralf Brandstätter, Chief Operating Officer der Marke Volkswagen Pkw: „Nicht nur, dass E-Autos wie der ID.R etablierte Rekorde verbessern – der ID.R zeigt auch, wie emotional und aufregend die Mobilität der Zukunft ist.“

Der ID R ist der Motorsport-Vertreter der rein elektrisch angetriebenen ID. Produktfamilie von Volkswagen. Deren erstes Modell – der ID.3 – feiert am 10. September auf der IAA in Frankfurt seine Weltpremiere.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp