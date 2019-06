Volkswagen ID.R – Elektro-Rekord am Nürburgring

Ein Meilenstein in der Elektro-Mobilität. In 6:05,336 Minuten umrundete Volkswagen ID.R die Nürburgring-Nordschleife. Und sorgte damit für einen Elektro-Rekord am Nürburgring. Schneller als jedes Elektro-Fahrzeug zuvor. Romain Dumas (F) verbesserte den bisherigen Rekord von Peter Dumbreck (2017) um 40,564 Sekunden. Mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 206,96 km/h unterstrich der ID.R die hohe Leistungsfähigkeit des E-Antriebs von Volkswagen. Der 500 kW/680 PS starke Rennwagen ist sportlicher Vorbote der vollelektrischen Serienfahrzeuge der ID. Produktfamilie.

Zweitschnellste Runde aller Zeiten

Zusätzlich zum Elektro-Rekord fuhr der ID.R die zweitschnellste Runde aller Zeiten auf der Nordschleife. Ganz unabhängig von den Kategorien. Die Referenzzeit von Stefan Bellof (1983) in einem Porsche 956 war 6:11,13 Minuten. Mit seinen 680 PS schafft der ID.R eine Höchstgeschwindigkeit von 270 Stundenkilometern. Der Sprint von null auf 100 km/h gelingt in 2,25 Sekunden.

Vor Ort in fuhr Dumas zunächst eine sogenannte Installationsrunde, um letzte Feinabstimmungen vornehmen zu können. Schon diese Runde schlug den vorherigen E-Fahrzeug Rekord von Peter Dumbreck. Die letzte offizielle Runde wurde zur Triumphfahrt. Die Durchschnittsgeschwindigkeit betrug über 185 km/h.

