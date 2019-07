Volkswagen – ID R in Goodwood

Der E-Renner ID R von Volkswagen versucht in Goodwood beim „Festival of Speed“ (4.-7.7.) den zwanzig Jahre alten Streckenrekord ins Visier. Seit 1999 hält den Nick Heidfeld mit 41,6 Sekunden. Und zwar in einem Formel-1-Rennwagen McLaren-Mercedes MP4/13. Angetrieben von einem V10 Sauger mit 574 kW/780 PS. Damit wird der Rekordversuch auch zu einem Duell der Technologiekonzepte. Der 500 kW/680 PS starke Volkswagen ID R hat in Goodwood bereits voriges Jahr den Streckenrekord für E-Fahrzeuge aufgestellt. Ob der Gesamt-Rekord gelingt?

