Volkswagen ID.R – Strom-Racer pulverisiert F1-Rekord

Der Strom-Racer von Volkswagen – der ID.R hat den F1-Rekord in Goodwood pulverisiert. Beim ‚Goodwood Festival of Speed‘ hat der Volkswagen ID.R hat einen neuen Gesamtrekord aufgestellt. Und damit Motorsport-Geschichte geschrieben. Romain Dumas legte die 1,86 Kilometer lange Rennstrecke in 39,90 Sekunden zurück. Damit verbesserte der 500 kW/680 PS starke Elektro-Racer die 20 Jahre lang bestehende Bestzeit gleich um 1,7 Sekunden. 1999 hatte Nick Heidfeld im rund 574 kW/780 PS starken McLaren-Mercedes MP4/13 mit Verbrennungsmotor den bisherigen Rekord aufgestellt.

„Mit dem neuen Gesamtrekord hat der ID.R erneut unter Beweis gestellt, dass der E-Antrieb die stärksten herkömmlichen Antriebe übertreffen kann“, so VW Motorsport-Direktor Sven Smeets.

Spezielle Modifikationen

Volkswagen Motorsport hatte den ID.R für das ‚Goodwood Festival of Speed‘ gezielt modifiziert. Im Vergleich zu den Rekorden am Pikes Peak und auf dem Nürburgring zeichnete die jüngste Evolutionsversion des Elektro-Rennwagens unter anderem das geringere Gewicht aus. Außerdem absolvierte der ID.R die Rekordfahrt ohne das für die Hochgeschwindigkeitsabschnitte des Nürburgrings entwickelte DRS, das aufgrund der Streckencharakteristik in Goodwood nicht benötigt wurde. Darüber hinaus stellte Technologiepartner Bridgestone einen speziellen Reifen für den 1,86-Kilometer-Sprint zur Verfügung.

