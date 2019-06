Volkswagen ID.R – Titelverteidigung in Goodwood?

Der Volkswagen ID.R ist bereit für die Titelverteidigung in Goodwood beim „Goodwood Festival of Speed“ (4. bis 7. Juli). Im vergangenen Jahr hatte Romain Dumas im E-Racer in 43,86 Sekunden einen neuen Elektro-Rekord aufgestellt. Beim Goodwood Hillclimb fuhr der Franzose auf dem nur 1,86 Kilometer langen Kurs die schnellste Zeit seit 15 Jahren. Der ID.R, sportliche Speerspitze der elektrischen Serienfahrzeuge der ID. Familie, stellt sich damit nach dem Rundenrekord für E-Fahrzeuge auf dem Nürburgring der nächsten Herausforderung.

Dr. Frank Welsch, Entwicklungsvorstand Volkswagen Pkw. „Das ‚Goodwood Festival of Speed‘ als Brücke zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Automobils ist die perfekte Bühne, die Leistungsfähigkeit der Elektrotechnologie von Volkswagen unter Beweis zu stellen.“

Das Hauptaugenmerk der Ingenieure liegt auf einer speziell für die kurze Strecke ausgelegten Antriebskonfiguration. „Wir haben eine weitere Evolutionsstufe des ID.R entwickelt. Eine Sprintversion mit kleinerer Batterie, um das Gewicht weiter zu senken“, sagt François-Xavier Demaison, Technischer Direktor Volkswagen Motorsport. „Außerdem haben wir für die sehr kurze Distanz eine viel aggressivere Strategie für das Energiemanagement gewählt.“

