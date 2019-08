Volkswagen kooperiert mit „has·to·be“

Volkswagen weitet sein Engagement in der Ladeinfrastruktur aus. Man kooperiert künftig eng mit der Salzburger „has·to·be GmbH“. Die ist führender Anbieter von Betriebssystemen für die Elektromobilität. Der Konzern übernimmt mit seiner Tochtergesellschaft Elli rund ein Viertel der Anteile an has·to·be, das bereits teilweise die Software für die VW-eigenen Ladesäulen liefert.

Volkswagen strebt an, in den kommenden sechs Jahren konzernweit rund 36.000 Ladepunkte in Europa aufzubauen. Die Software von has·to·be wird auch von Ionity eingesetzt. Das ist der Zusammenschluss von BMW, Daimler, Ford, Audi und Porsche zur Errichtung einer Schnell-Ladeinfrastruktur entlang der Autobahnen.

Über die has·to·be gmbh

Das Unternehmen mit Sitz in Radstadt (Salzburg), München und Wien. Es ist ein führender Gesamtlösungsanbieter für Elektromobilität. Die Produkte und Services von has·to·be bieten alles, was Unternehmen für den Erfolg in der Elektromobilität brauchen. Vom sorgenfreien Betrieb von E-Ladestationen bis zum Management von weltweiten Mobilitätsangeboten. Im Rahmen der be.connected conference bringt has·to·be jedes Jahr Unternehmer, Vertreter und Innovatoren der Branche zusammen, um sich auszutauschen und zu vernetzen.

