Volkswagen & Northvolt – Gemeinsamer Batterien-Bau

Ein 50/50-Joint-Venture von Volkswagen AG und Northvolt AB startet mit dem Aufbau einer Fabrik. Zweck: Gemeinsamer Lithiumionen-Batterien-Bau in Salzgitter. Der Bau beginnt nächstes Jahr. Die Produktion startet um den Jahreswechsel 2023/2024. Die Jahresleistung der Fabrik beträgt zu Beginn 16 Gigawattstunden.

Mit der Gründung des Joint Ventures erfüllen beide Partner ihre im Juni geschlossene Vereinbarung. Ein Teil der von Volkswagen investierten rund 900 Millionen Euro fließt nun in das Joint Venture. Ein weiterer Teil ging direkt an Northvolt AB. Im Gegenzug hat Volkswagen rund 20 Prozent der Anteile an dem schwedischen Batteriehersteller erhalten. Und einen Sitz im Aufsichtsrat.

Dr. Stefan Sommer, Beschaffungsvorstand von Volkswagen und Mitglied im Aufsichtsrat von Northvolt: „Die Batteriezelle ist eine Schlüsselkomponente für die E-Mobilität. Mit der Gründung des Joint Ventures und dem geplanten Bau einer Batteriezellfabrik in Salzgitter tragen wir entscheidend dazu bei, die Kerntechnologie Batteriezelle auch in Deutschland zu etablieren.“

Fredrik Hedlund, Vorstandsvorsitzender des neuen Joint Ventures: „Die gemeinsam mit Volkswagen geplante Gigafactory in Deutschland erlaubt Northvolt, die Produktionskapazität für nachhaltig gefertigte Batteriezellen weiter zu steigern.“

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp