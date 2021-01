Volkswagen Nutzfahrzeuge – die digitale Autoshow

Statt der Vienna Autoshow präsentiert Volkswagen Nutzfahrzeuge die digitale Autoshow. Erstmalig mit einem Messestand der etwas anderen Art aufwarten. Kunden und Interessenten zeigt Volkswagen NFZ in einer digitalen Messe alle Neuheiten der Marke. Ob PC, Tablet oder Smartphone – das Messeerlebnis 24/7 ist ab 14.01. per Mausklick möglich. Die Besucher können die Fahrzeuge eingehend betrachten. Aber auch Informationen, etwa über „We Connect“ erhalten. Alle technische Details erfahren und am Info-Counter eine reale Probefahrt vereinbaren.

Was die digitale Autoshow von VW Nutzfahrzeuge alles zeigt

Im Mittelpunkt steht der aktuellste Modellzugang, der neue Caddy, der als PKW, in der Version des Launch-Modells Move und in der Cargo-Variante zu sehen ist. In einige Ausstellungsfahrzeuge können die Besucher sogar „einsteigen“ und beim Caddy Cargo ist die Begutachtung des Laderaums quasi „persönlich“ möglich. Präsentiert werden auch die Modelle der T6.1 Baureihe Transporter, Multivan und das Reisemobil California sowie der e-Crafter. Einen Blick in die gar nicht allzu ferne Zukunft liefert das sympathische Konzept ID.BUZZ.

Mag. Gerhard Kisslinger, Marketingleiter VW Nutzfahrzeuge: „Ich bin wirklich stolz, dass wir unsere Kunden auch in dieser so besonderen Zeit zur Messe einladen können. Der Eintritt ist kostenlos. Auch die Eintrittszeiten können die Besucher ganz frei wählen. Wie es eben am besten passt.“ Der Einstieg bzw. Eingang zur Messe erfolgt über diesen Link: https://www.vw-nutzfahrzeuge.at/digitale-autoshow?embed . Ab 14. Jänner bis Mitte Februar 2021.

