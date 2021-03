Volkswagen – Over-the-Air-Updates für ID 3/ID 4

Ab sofort bietet Volkswagen für die Elektromodelle ID 3/ID 4 in Europa Over-the-Air-Updates an. Per W-LAN oder über das Mobilfunknetz kann man neue Funktionen und technische Updates empfangen. Damit sollen die Fahrzeuge auf dem neuesten Stand digitaler Entwicklungen bleiben. Ab Sommer will VW Besitzern von ID-Fahrzeugen alle drei Monate ein Update zur Verfügung stellen. Die können neben der Optimierung der Software auch neue Funktionen und Individualisierungsmöglichkeiten beinhalten.

Kunden die bereits einen ID 3 oder ID 4 besitzen, bekommen die neue ID-Software 2.1 sukzessive zur Verfügung gestellt. Dazu müssen sie einmalig zu Ihrem Händler. Mit der neuen Software ist es dann erstmals möglich, im Fahrzeug verbaute Steuergeräte zu aktualisieren. Ohne dass der Kunde in die Werkstatt muss.

Die ersten Over-the-Air-Updates für ID 3/ID 4 testet Volkswagen gerade an über 3.000 Geschäftswagen. „Over-the-Air Updates werden künftig auch im Auto das neue Normal sein“, so Thomas Ulbrich, Vorstand für technische Entwicklung bei Volkswagen. „Damit halten wir alle ausgelieferten ID-Modelle über Jahre auf dem Softwarestand von Neuwagen.“

