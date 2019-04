Volkswagen sichert sich Batterierohstoff Lithium

Mit einer Absichtserklärung sichert sich Volkswagen den Batterierohstoff Lithium. Diese haben der VW-Konzern und Ganfeng Lithium Co., Ltd. (China) unterzeichnet. Sie sichert die langfristige Versorgung mit Lithium für Batteriezellen. Für die nächsten zehn Jahre. Volkswagen sichert sich so einen signifikanten Teil seines steigenden Lithium-Bedarfs für Batterien.

In den nächsten zehn Jahren bringt der Volkswagen Konzern über 70 reine E-Fahrzeuge auf die Straße. Entsprechend steigt der Rohstoffbedarf für die Zellfertigung rapide. Diesen Bedarf gilt es frühzeitig abzusichern.

Stark steigender Lithium-Bedarf

Die rasch zunehmende Fahrzeugelektrifizierung wirkt sich erheblich auf die Rohstoffmärkte aus. So soll sich der weltweite Bedarf an Lithium in den nächsten Jahren mehr als verdoppeln. Gemeinsam mit speziell ausgewählten strategischen Partnern arbeitet Volkswagen an Synergien entlang der Wertschöpfungskette der HV-Batterie.

Außerdem haben sich Volkswagen und Ganfeng darauf verständigt, gemeinsam an Zukunftsthemen wie Batterierecycling und Feststoffbatterien zu arbeiten. Ganfeng Lithium Co., Ltd. ist der weltweit führende Hersteller von Lithiumprodukten und Metallen. Er bietet mehr als 40 Lithium- und Metallprodukte in fünf Kategorien.

