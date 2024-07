Volkswagen und Rivian planen ein Joint Venture

Der Volkswagen-Konzern will mit dem amerikanischen Elektroautohersteller Rivian ein Joint Venture gründen, das sich mit Softwareentwicklung und elektrischen Fahrzeugarchitekturen befasst. Die höheren Stückzahlen auf beiden Seiten sollen die Kosten pro Fahrzeug senken. Rivian plant, seine Expertise im Bereich der elektrischen Architektur einzubringen und bestehende geistige Eigentumsrechte an das Gemeinschaftsunternehmen zu lizenzieren.

Volkswagen will bis zu fünf Milliarden US-Dollar investieren. Zunächst wird sich der Wolfsburger Konzern mit einer Milliarde Dollar in Form einer Wandelanleihe an dem Partner beteiligen, die nach den behördlichen Genehmigungen in Stammaktien von Rivian gewandelt wird. Näheres zur Marke unter volkswagen.at

