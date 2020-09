Volkswagen – Zellmer neuer Vorstand

Klaus Zellmer, bisher President & CEO von Porsche Cars North America Inc., wird zum 15. September 2020 Vorstand für Vertrieb, Marketing und After Sales der Marke Volkswagen Pkw. Er folgt in dieser Funktion auf Jürgen Stackmann, der den Volkswagen Konzern verlässt.

„Jürgen Stackmann hat den Vertrieb in den letzten fünf Jahren mit viel Engagement und Kompetenz durch herausfordernde Zeiten gesteuert. Gleichzeitig hat er sein Ressort auf die großen Transformationsthemen unserer Industrie vorbereitet. Dafür danken wir ihm ausdrücklich“, sagte Ralf Brandstätter, Vorstandsvorsitzender der Marke Volkswagen Pkw. „Klaus Zellmer hat mehr als 20 Jahre Erfahrung im Vertriebsbereich und verfügt über ein tiefes Verständnis der internationalen Automobilindustrie. Zusammen mit ihm werden wir den mit ‚New Volkswagen‘ eingeschlagenen Weg weiter konsequent fortsetzen“, so Brandstätter weiter.

Zur Person

Klaus Zellmer ist Diplom Betriebswirt. Für die Porsche AG ist er seit 23 Jahren tätig. Seine berufliche Laufbahn begann er 1994 als wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Professor Willi Diez im Institut für Automobilwirtschaft (IFA) in Nürtingen. Er begann 1997 bei der Porsche AG als Vorstandsassistent. Im Januar 1999 wechselte er zu Porsche of France in die Vertriebsnetzentwicklung, im Juli desselben Jahres ging er als Gebietsleiter Nordamerika zur Porsche AG nach Stuttgart. 2000 wechselte Zellmer als Projektleiter Vertrieb und Marketing zur Porsche AG nach Leipzig und übernahm dort 2002 die Leitung für Vertrieb und Marketing. 2007 wechselte er als Leiter Marketing zu Porsche Deutschland nach Bietigheim. Drei Jahre später wurde er dort zum Vorsitzenden der Geschäftsführung berufen. 2015 ging Klaus Zellmer als President & CEO zu Porsche Cars North America nach Atlanta, USA.

