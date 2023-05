Volkswagen zieht sich aus Russland zurück

Volkswagen zieht sich, nachdem man als Reaktion auf den Angriff auf die Ukraine seine Aktivitäten in Russland Ruhe ruhen ließ, jetzt aus Russland zurück. Die Anteile an der Volkswagen Group Rus und ihren lokalen Komponenten- und Scania-Tochtergesellschaften verkauft Volkswagen an den Investor Art-Financet. Der wird von dem russischen Händler Avilon unterstützt. Die Transaktion umfasst die Produktionsstätten in Kaluga. Weiters den Vertrieb und das Aftersales-Geschäft sowie die Lager- und Finanzdienstleistungsaktivitäten mit allen zugehörigen Mitarbeitern. (aum)

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp