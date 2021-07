Volvo – ab 2022 schwere Elektro-Lkw

Ab 2022 – in der zweiten Hälfte – beginnt Volvo schwere Elektro-Lkw zu produzieren. Zunächst baut man batteriebetriebene Zugmaschinen vom Typ FH, FM und FMX. Anfang 2023 sollen dann Fahrgestelle folgen. Die schweren Lkw für den Regionalverkehr und das Baugewerbe bieten ein zulässiges Gesamtgewicht von bis zu 44 Tonnen. Sie sind in zwei alternativen Fahrgestellhöhen erhältlich. Mit verschiedenen Radständen und in Konfigurationen mit zwei, drei oder vier Achsen.

Drei Elektromotoren liefern eine Gesamtleistung von 490 kW/666 PS und ein Getriebedrehmoment von bis zu 28.000 Newtonmetern. Für den Nebenantrieb stehen folgende drei Optionen zur Auswahl: ein elektrischer mit 40 kW, ein elektromechanischer (70 kW) und ein getriebeseitiger mit 150 kW.

Für den lokalen und städtischen Verteilerverkehr sowie die Abfallwirtschaft hat Volvo bereits den FE Electric und den FL Electric vorgestellt. Das Programm umfasst neben FH Electric, FM Electric und FMX Electric. Außerdem den Volvo VNR Electric für den nordamerikanischen Markt.

