Volvo Car Austria: Erster weiblicher Head of Commercial Operations

Seit 15. April ist Magdalena Ebmer neuer und erster weiblicher Head of Commercial Operations von Volvo Car Austria. Sie folgt damit Samuel Bucket, der mit Ende März das Unternehmen verlassen hat.

Die 34-jährige Vertriebsexpertin kann langjährige Erfahrung aus dem Automotive-Bereich vorweisen. Sie startete bei BMW Frey in Salzburg im Bereich Aftersales. Berufsbegleitend absolvierte Sie ein Studium in Marketing- und Vertriebsmanagement mit Fokus Vertriebscontrolling. Sie wechselte 2012 als Sales Executive in die BMW-Niederlassung Wien – verantwortlich für die Marken BMW & Rolls-Royce.

Im Mai letzten Jahr startete Magdalena Ebmer Ihren Karriereweg bei Volvo Car Austria im Bereich Sales & Service Operations und hat durch Engagement und Branchenkenntnis sehr rasch eine Führungsrolle im Vertriebsteam übernommen. Als neuer Head of Commercial Operations übernimmt Magdalena Ebmer eine wichtige Rolle im Wandel und Transformationsprozess der schwedischen Premium-Marke in Österreich. In ihrer neuen Funktion berichtet Magdalena Ebmer direkt an Melisa Seleskovic, Managing Director der Volvo Car Austria GmbH.

