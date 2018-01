Volvo Car Austria – Karin Stalzer neue Pressesprecherin

Volvo Car Austria – Karin Stalzer neue Pressesprecherin. Seit 2. Jänner 2018 zeichnet Karin Stalzer als Manager PR und Events bei der Volvo Car Austria GmbH in Schwechat verantwortlich. Die erfahrene Marketing-Expertin war lange für Renault und Dacia in Wien als Leiterin Werbung & CRM tätig, bis Sie 2014 ihr eigenes Beratungsunternehmen im Bereich Werbung und Marketing gründete.

Nach agenturseitiger Betreuung von Volvo Car Austria im Bereich Handelsmarketing übernimmt sie jetzt die Agenden des bisherigen Pressesprechers Thomas von Gelmini, der ab sofort wieder seiner ursprünglichen Profession im Bereich Customer Relationship Management bei Volvo Car Austria folgt.

„Volvo ist am Automobilmarkt die sich in den letzten Jahren am stärksten wandelnde und somit spannendste Automarke, die ich kenne. Innerhalb kürzester Zeit konnte sich Volvo vom Status des sicheren und robusten Familienautos zur modernen Premiummarke mit progressivem Modelldesign, wegweisender Technologie und neuen Mobilitätslösungen entwickeln, ohne dabei ihren humanen Charakter zu verlieren. Ich bin stolz für ein Unternehmen zu arbeiten, bei dem der Mensch, seine Sicherheit und die Umwelt im Mittelpunkt stehen“, so Karin Stalzer, die neue Pressesprecherin der Volvo Car Austria GmbH.