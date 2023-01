Volvo Car Austria – Neue Geschäftsführerin

Melisa Seleskovic ist ab 1. Februar neue Geschäftsführerin der Volvo Car Austria GmbH. Sie trägt damit die Verantwortung für den österreichischen Markt.

Sie folgt auf Loïc Claude, der nach mehr als zwanzig Jahren Konzernzugehörigkeit und sechs Jahren an der Spitze der österreichischen Importeursgesellschaft künftig eine neue Aufgabe außerhalb des Unternehmens wahrnimmt.

Melisa Seleskovic war in den letzten fünf Jahren bereits bei Volvo Cars in verschiedenen Funktionen im Bereich Marketing und Consumer Experience für die EMEA Importeure und EMEA Marketing Operations von Wien aus tätig. Nun ist sie designierte neue Geschäftsführerin von Volvo Car Austria.

Vor ihrer Tätigkeit bei Volvo Cars sammelte sie eine breite Basis an Erfahrungen in verschiedenen Branchen und Funktionen. Wie Vertrieb, Digitalisierung und Einzelhandel bei Marken wie Coca-Cola, Microsoft und Electrolux. Sie bringt ihre breit gefächerten Fähigkeiten – einschließlich postgradualer Studienabschlüsse in den USA und globaler Erfahrung auf vier verschiedenen Kontinenten – in ihre neue Rolle als Leiterin der österreichischen Vertriebsgesellschaft ein.

Melisa Seleskovic: „Unserer Marke steht im stetigen Wandel der Branche eine aufregende Zukunft bevor. Ich bin überzeugt, dass Österreich ein Markt mit großem Potenzial ist. Unsere Volvo Partnerinnen und Partner spielen bei der Gestaltung unserer gemeinsamen Erfolgsgeschichte eine wichtige Rolle. Und ich freue mich darauf, intensiv mit Ihnen zusammenzuarbeiten.“

Loic Claude zeichnet noch bis zum 31.Jänner 2023 voll verantwortlich für die Agenden der Volvo Car Austria GmbH.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp