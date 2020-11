Volvo – E-Trucks Offensive 2021

Volvo startet ab 2021 eine E-Trucks Offensive. Volvo bietet dann eine komplette Modellreihe E-Lkws von 16 bis 44 Tonnen an. Derzeit laufen Tests mit den elektrisch angetriebenen Lkw-Modelle Volvo FH, Volvo FM und Volvo FMX. Die Fahrzeuge haben ein Gesamtzuggewicht von bis zu 44 Tonnen. Und je nach Batteriekonfiguration eine Reichweite von bis zu 300 km. Der Verkauf der Elektro-Baureihe startet nächstes Jahr. Die Serienproduktion läuft 2022 an. 2019 startete Volvo Trucks die Serienproduktion des Volvo FL Electric und des Volvo FE Electric. In den USA startet am 3. Dezember 2020 der Verkauf des für regionale Transportaufgaben konzipierten Volvo VNR Electric. 2040 soll die gesamte Produktpalette von Volvo Trucks ohne fossile Energieträger auskommen.

