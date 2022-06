Volvo erprobt schwere Brennstoffzellen-Lkw

Lastwagen im Fernverkehr könnten mit der Brennstoffzelle effektiver lange Strecken zurücklegen, deshalb erprobt jetzt auch Volvo schwere Brennstoffzellen-Lkw. Man folgt damit den Flottentests von Hyundai X-Cient Fuel Cell und Iveco mit Partner Nikola sowie Mercedes-Benz.

Volvo kooperiert dabei im Rahmen eines Joint Ventures mit Daimler Trucks. Das Gemeinschaftsunternehmen Cellcentric liefert die Brennstoffzellen, die Wasserstoff verstromen. Man plant in Deutschland eine der größten Produktionsanlagen für die Serienproduktion von Brennstoffzellen in Europa. Speziell entwickelt für schwere Fahrzeuge.

Volvo Trucks geht davon aus, dass nach einer Pilotphase in wenigen Jahren die Fahrzeuge in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts auf den Markt kommen können. Die Elektro-Lkw auf Brennstoffzellenbasis könnten Reichweiten von bis zu 1.000 Kilometer haben und in weniger als einer Viertelstunde vollgetankt sein. Mit zwei Brennstoffzellen könnten so 300 Kilowatt Strom für die Fahrt erzeugt werden. Der Lkw-Hersteller geht davon aus, dass sich Fahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 65 Tonnen und mehr realisieren lassen.

