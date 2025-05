Volvo EX90- Elektro-Luxus mit Ladehemmung

Groß, elegant, elektrisch – der Volvo EX90 bringt nordischen Minimalismus, beeindruckenden Komfort und modernste Sicherheitstechnologie auf die Straße. Auf 5,04 Metern Länge bietet der stattliche Stromer edle Materialien und Platz für bis zu sieben Personen. Doch hinter der luxuriösen Fassade lauern auch ein paar Tücken: eine eigenwillige Bedienung, eine eher gemächliche Ladeleistung und der Preis, der schnell in schwindelerregende Höhen klettert.

Beim Fahrverhalten punktet der EX90 mit hohem Komfort. Die Luftfederung sorgt für ein sanftes Dahingleiten, während die Geräuschdämmung das Interieur zur rollenden Lounge macht. Hierzulande werden zwei AWD Motorisierungen angeboten, so gesehen eine 173 kW/235 PS und eine 180 kW/245 PS Variante mit jeweils einer 111 kW Batterie, die den 2,8 Tonner SUV in 4,9 und 5,9 Sekunden auf Tempo 100 schnellen lässt. Die Höchstgeschwindigkeit bleibt allerdings Volvo-typisch auf 180 km/h begrenzt.

Die maximale Reichweite gibt Volvo mit bis zu 614 Kilometern an, realistisch dürften es eher 500 Kilometer sein, abhängig von Außentemperaturen und Fahrstil. Größter Schwachpunkt ist aber die Ladeleistung: Die 400-Volt-Architektur erlaubt zwar im Idealfall 250 kW an Schnellladesäulen, in der Praxis bleibt Volvo jedoch ganz klar hinter Konkurrenten mit 800-Volt-Technik zurück. Noch bitterer: Das AC-Laden ist mit maximal 11 kW vergleichsweise sehr langsam, eine komplette Ladung dauert so rund zehn Stunden.

Preislich startet der neue EX90 in der Plus Ausstattung bei 93.460 Euro. Die Variante Ultra durchbricht mit 104.300 ganz klar die 100.000er Schallmauer sehr deutlich. hak/aum