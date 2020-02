Volvo – Highlights 2019 und Ausblick auf 2020

Volvo hat in Brüssel seine Highlights 2019 und den Ausblick auf 2020 vorgestellt.

Mit einer Wachstumssteigerung von mehr als 700.000 verkauften Fahrzeugen und einem Gewinn von 247 Milliarden Euro, hat Volvo sich den 2. Platz in Schweden gesichert. Der Wachstum des CashFlow von 147% auf 11,6 Milliarden zeigt, dass sie auf dem richtigen Weg sind.

Der Plug-in-Sektor konnte eine Steigerung von 23% verbuchen und Volvo ist sich sicher das EU CO2-Ziel erreichen zu können. Die Investitionen bleiben auf einem konstanten Niveau mit 4,2% des Gewinns. Gerade die elektrifizierten Modelle erfreuen sich großer Nachfrage – sowohl bei den Verkäufen als auch bei den Bestellungen. 2019 verkaufte Volvo Cars insgesamt 45.933 Plug-in-Hybridmodelle.

In China verkaufte Volvo Cars 2019 insgesamt 154.961 Autos, plus 18,7 Prozent gegenüber 2018. Damit wächst das Unternehmen stärker als der Gesamtmarkt. Das Allzeithoch für Volvo in China markiert zudem den höchsten Absatz, den der Premium-Hersteller jemals in einem Einzelmarkt erzielt hat. In den USA verzeichnete Volvo Cars 108.234 Fahrzeuge und überschritt damit erstmals seit 2007 die Schwelle von 100.000 verkauften Fahrzeugen. Im Vergleich zu 2018 stieg der Absatz um 10,1 Prozent.

In Europa war die Nachfrage besonders stark in Deutschland, wo das Unternehmen zum ersten Mal in seiner Geschichte mehr als 53.000 Autos verkaufte. In Großbritannien wurde das beste Verkaufsergebnis seit 1990 erzielt. Weitere Märkte, in denen das beste Verkaufsergebnis in der Unternehmensgeschichte erreicht wurde, waren Australien, Belgien, Brasilien, Tschechien, Ungarn, Korea, Polen, Portugal und auch Österreich.

Ihre Ziele im Bereich der Nachhaltigkeit bis 2025 sind die Reduzierung des CO2-Fußabdrucks um 40%, sowie das es jedes Modell als Plug-in-Version geben wird. Der XC40 ist das erste vollelektrische Fahrzeug der Marke.

