Volvo – Neue Elektro-LKWs präsentiert

Volvo präsentiert zwei neue Elektro-Lastwagen für die Baustelle und den regionalen Güterverkehr.

Es handelt sich bei den beiden Konzeptfahrzeugen im einen Vier-Achs-Kipper und eine Sattelzugmaschine. Geplant ist, die Fahrzeuge vorerst in kleiner Stückzahl an ausgewählte Kunden in Europa zu liefern. Danach soll es zu einer generellen Marktverfügbarkeit kommen. Technisch ging Volvo nicht ins Detail.

Mit dem FL Electric und dem FE Electric hat Volvo Trucks bereits elektrische Lkw für den städtischen Verteilerverkehr und die Abfallentsorgung entwickelt.

