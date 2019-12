Volvo – Neue Geschäftsführung ab Jänner

Patrick Dornig (40) übernimmt ab 1. Jänner 2020 die Geschäftsführung der Volvo Group Austria GmbH und tritt damit die Nachfolge von Nicholas Kjaer an, der zum Managing Director der Volvo Group Litauen bestellt wurde.

Dornig ist seit März 2016 für die Volvo Group Austria im Bereich Trucks tätig. In seiner Funktion als Aftermarket Manager und gewerberechtlicher Geschäftsführer verantwortete er den Erfolg der fünf eigenen Werkstätten. Er fungierte als Ansprechpartner der Partner-Werkstattbetriebe. Im Dezember 2017 wechselte er als Sales Manager Volvo Trucks in den Neuwagenverkauf. Des weiteren übernahm er die Zuständigkeit für das Gebrauchtwagengeschäft beider Marken. In der Position als Managing Director ist Patrick Dornig für die geschäftliche und strategische Entwicklung der Marke Volvo Trucks in Österreich verantwortlich.

„Es stehen aufregende Zeiten mit Innovationen und nachhaltigen Transportlösungen vor uns. Ich freue mich sehr darauf, gemeinsam mit unseren Kunden, Partnern und Kollegen den österreichischen Markt voranzutreiben“, so der verheiratete Vater von drei Kindern, Patrick Dornig.