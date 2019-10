Volvo Polestar ab 2020

Volvo liefert die vollelektrische Limousine, Polestar 2, ab Sommer 2020 aus.

Damit präsentieren sich die Schweden mit einer interessanten Strategie am Markt. Im Preis mit inbegriffen sind routinemäßige Wartungs- und Serviceleistungen in den ersten drei Jahren. Die dazugehörige Fahrzeugabholung und der Fahrzeugbringdienst sind auch mit dabei. Der Allrad-Elektroantrieb des Polestar 2 hat eine Leistung von max. 300 kW / 408 PS. Die Batterie wartet mit einer Kapazität von 78 kWh auf. Über die Reichweite liegen noch keine Informationen vor. In Deutschland fängt der Preis ab 58.800 Euro an.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp