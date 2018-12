Volvo spendet 555.555 Euro

In Deutschland haben Volvo Cars Germany und die deutschen Volvo Händler die Wohltätigkeitsorganisation „Ein Herz für Kinder“ zum 40. Jubiläum mit 555 555 Euro unterstützt. Der Scheck wurde im Rahmen der Kindernachrichten während der live im ZDF übertragenen Jubiläums-Gala am 8. Dezember 2018 überreicht.

Jedes Fahrzeug zählt

Wie bereits in den vergangenen Jahren spendeten 150 Händler von jedem verkauften Fahrzeug einen festen Betrag für den guten Zweck. Hinzuaddiert wurde der Erlös aus der Versteigerung des Volvo XC40 „Swedish Colours“ by René Turrek. Der Graffiti-Künstler hat das Kompakt-SUV in den schwedischen Nationalfarben und mit Soundlack zu einem Kunstwerk gestaltet. Im Rahmen dieser Aktion wurde auch das Projekt „Hej spray it“ initiiert, bei dem zwölf kleine Künstler eines Kölner Kinder- und Jugendzentrums einen persönlichen Spray-Workshop von und mit René Turrek erlebten. (ampnet/deg)

