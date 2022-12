Volvo Trucks: München – Berlin elektrisch

Volvo Trucks legte mit dem Volvo FH Electric die Strecke München – Berlin elektrisch mit einer Zwischenladung problemlos zurück. Im Zuge der sogenannten Miles Challenge, zertifiziert von der unabhängigen Prüfgesellschaft DEKRA.

„Dass wir über 600 km mit dem Volvo FH Electric schaffen, bringt uns ein großes Stück näher Richtung unseres Ziels von Zero Emissions im Betrieb”, so ein Verantwortlicher bei Volvo Trucks.

Die erstmals im Praxiseinsatz veranstaltete Miles Challenge für E-Lkw zwischen München und Berlin, liefert mit überzeugendem Ergebnis den Beweis. Dass die neuen schweren Elektro-Lkw von Volvo im normalen Frachttransporteinsatz über 600 km mit einer Zwischenladung zurücklegen können. Den von Volvo Trucks durchgeführten Test mit einem serienmäßig angebotenen Volvo FH Electric begleiteten zwei DEKRA Sachverständige auf Schritt und Tritt.

Volvo Trucks FH Electric: 606 km München – Berlin elektrisch

Die Challenge fand auf einer Strecke von 606 km statt. Die einzige Zwischenladung absolvierte der Volvo FH Electric – Gesamtgewicht 39 Tonnen – am Autohof Selbitz. Mit einer praxisnahen Geschwindigkeit von 85 km/h und den Hilfssystemen von Volvo, wie I-See, wurde der Test unter Alltagsbedingungen durchgeführt. Durch I-See nutzt man die Leistung in Abhängigkeit zur Topografie optimal, da das System diese intelligent steuert. Der Durchschnittsverbrauch auf der Strecke lag bei 106 kWh/100 km. Dabei wurden insgesamt 119 kWh rekuperiert, entspricht 18 % der verbrauchten Energie auf der Strecke. Bei der Ankunft in Berlin betrug die Batteriekapazität noch 35 % mit einer Restreichweite von gut 130 Kilometer.

Volvo Trucks hat sich das Ziel gesetzt, 2025 mindestens einen Anteil von 15 bis 20 % elektrischer Lkw auf den Straßen zu haben. Zwischen 2028 bis 2030 soll die Mehrzahl der verkauften Lkw einen Elektroantrieb haben. Im September 2022 gingen die schweren Trucks Volvo FH Electric, Volvo FM Electric und Volvo FMX Electric in der Klasse bis 44 Tonnen in Serienproduktion. Die mittelschweren Modelle, wie der Volvo FL Electric und Volvo FE Electric, sind bereits seit 2019 erhältlich.

Fotos: Christoph Pforr

