Volvo Trucks: Über 4.300 Elektro-Lkw verkauft

Über 4.300 Elektro-Lkw hat Volvo Trucks weltweit bereits verkauft. Der Einsatz von Elektro-Lkw der Marke Volvo Trucks breitet sich jetzt weltweit aus. Europa und die USA sind Vorreiter. Aber auch in anderen Ländern beginnt die Umstellung auf die Elektro-Lkw aus Schweden. In Deutschland hat man rund 300 E-Lkw verkauft. Sie befinden sich in unterschiedlichen Segmenten im Einsatz.

Volvo Trucks hat im September 2022 mit der Serienproduktion von schweren Elektro-Lkw begonnen. Zusätzlich zu den bereits seit 2019 produzierten leichteren Lkw bis 27 Tonnen, Seit Dezember 2022 liefert Volvo Trucks schrittweise die Modelle Volvo FH Electric, Volvo FM Electric und Volvo FMX Electric aus.

Sechs verschiedene E-Lkw Modelle

Das Unternehmen ist der einzige Lkw-Hersteller weltweit, der bereits heute sechs verschiedene E-Lkw Modelle in Serie anbietet und ist in Europa und den USA Marktführer bei schweren Elektro-Lkw. Die Elektro-Lkw von Volvo Trucks decken viele verschiedene Transportbedürfnisse ab. Vom städtischen Verteilerverkehr und der Müllentsorgung bis hin zum Regional- und Bauverkehr.

Amazon etwa hat in Deutschland 20 Volvo FH Electric übernommen, die die Diesel-Pendants ersetzen. Auch Unternehmen wie GTT Greiwing, DHL, Fiege, RitterSport, DB Schenker, ALBA und Ansorge haben bereits einige Fahrzeuge im Einsatz.

„Die Transportbranche spielt eine entscheidende Rolle dabei, den ökologischen Fußabdruck zu verkleinern. Umso wichtiger ist es, dass viele unserer Kunden schnell reagieren und ihren Fuhrpark auf Elektro-Lkw umstellen“, sagt ein Verantwortlicher von Volvo Trucks.

Verschiedenste Transportbedürfnisse

Im schwedischen Göteborg hat Volvo Trucks an das Unternehmen DFDS 20 vollelektrische schwere Lkw ausgeliefert. In Marokko setzt das Müllabfuhrunternehmen Arma den ersten schweren Elektro-Lkw ein. In Südkorea startet Volvo Trucks als erster Hersteller weltweit den Verkauf von schweren batterieelektrischen Lkw. Drei verschiedene Elektromodelle sind hier ab sofort für südkoreanische Transportunternehmen bestellbar.

Die Elektro-Lkw von Volvo Trucks müssen sich in extremen Bedingungen bewähren. Der Nutzfahrzeughersteller hat schwere Elektro-Lkw entwickelt, die es den Kund:innen auch im Bausegment oder im Tagebau ermöglichen, auf einen nachhaltigeren Transport umzusteigen. So hat zum Beispiel das Unternehmen CEMEX den ersten vollelektrischen Betonmischer in Berlin im Einsatz und das schwedische Unternehmen Boliden hat einen Volvo FH Electric für den Bergbau erhalten. All das erklärt, wieso Volvo Trucks schon über 4.300 Elektro-Lkw auf der ganzen Welt verkauft hat.

