Volvo V60 feiert Weltpremiere

Volvo V60 feiert Weltpremiere. Volvo hat die neue Generation des Premium-Mittelklassekombis Volvo V60 vorgestellt. Die Neuauflage verbindet attraktives Design mit hoher Funktionalität und Alltagstauglichkeit. Überzeugend: die umfangreiche Sicherheitsausstattung und – noch heuer kommen zwei Plug-in-Hybrid-Versionen im Antriebsprogramm. Premiere feierte das Modell in seinem typischen Umfeld: In der Auffahrt eines Wohnhauses in Stockholm. Volvo verweist damit auf seine Erfahrung beim Bau von Familienkombis und betont zugleich die Vielseitigkeit des neuen Volvo V60.

„Seit Generationen sind Fahrer von Familienkombis eine wichtige Kundengruppe für uns“, sagte Håkan Samuelsson, Präsident und CEO von Volvo Cars. „Der neue Volvo V60 steht in dieser Tradition und führt sie zugleich weiter.“

„Der Volvo V60 ist zweifellos der Kern der Marke Volvo“, ergänzte Robin Page, Senior Vice President Design bei Volvo Cars. „Er ist hochwertig, besitzt wunderschöne Proportionen und bietet gleichzeitig beste Funktionalität und Vielseitigkeit.“

Einstieg in die Baureihe bei 42.185 Euro

In Österreich stehen zum Verkaufsstart der Benziner T6 AWD mit 228 kW/310 PS in Verbindung mit Allradantrieb und Geartronic Achtgang-Automatikgetriebe sowie die beiden Dieselmotoren D3 und D4 mit einer Leistung von 110 kW/150 PS bzw. 140 kW/190 PS, jeweils mit Frontantrieb und wahlweise Sechsgang-Schaltgetriebe oder Geartronic Achtgang-Automatikgetriebe zur Verfügung. Der Einstiegspreis in die neue Baureihe liegt bei 42.185 Euro für den Volvo D3 in der Ausstattung Momentum. Der D4 in der gleichen Ausstattung startet bei 43.963 Euro, das Top-Modell T6 AWD beginnt in der Momentum Variante bei 55.500 Euro.

Der neue Volvo V60 wird schon kurze Zeit nach seiner Markteinführung im Sommer 2018 auch in zwei Plug-in-Hybrid-Versionen angeboten: dem neuen T6 Twin Engine mit einer Systemleistung von 250 kW/340 PS und dem T8 Twin Engine mit 287 kW/390 PS. Bei beiden Modellen, die ab Jahresende 2018 produziert werden, handelt es sich jeweils um einen Plug-in-Hybridantriebsstrang mit Benzinmotor.

Der neue Volvo V60 basiert auf der skalierbaren Produkt-Architektur (SPA). Diese Basis teilt er sich mit dem preisgekrönten neuen Volvo XC60 sowie den Modellen der Volvo 90er Baureihe, den treibenden Kräften für die Erreichung der Unternehmensziele.