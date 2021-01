Volvo Werk Gent – Ausbau für E-Autos

Das Volvo Werk Gent steht vor dem Ausbau der Produktionskapazitäten für E-Autos. Die Kapazität für batterieelektrische Fahrzeuge soll bis 2022 rund 60 Prozent des Standortes einnehmen.

Derzeit bereitet sich Volvo in Gent für die Produktion eines zweiten E-Modells vor. Auf Basis der modularen Architektur CMA. Das erste vollelektrische Fahrzeug, der Volvo XC40 Recharge P8 AWD läuft bereits im belgischen Gent vom Band. Genau wie dessen Varianten mit Plug-in-Hybridantrieb. „Unsere Zukunft ist elektrisch und unsere Recharge Modelle kommen bei den Kunden gut an“, so Javier Varela. Er ist Leiter für Global Industrial Operations and Quality. „Beim Ausbau unserer Modellpalette und der Produktionskapazitäten spielt Gent eine zentrale Rolle.“

Gent war das weltweit erste Volvo-Werk, das mit der Produktion vollelektrischer Modelle begonnen hatte. Weitere Fertigungsstätten sollen nachziehen. Volvo Cars strebt eine Vorreiterrolle bei Premium-Elektroautos an. Bereits 2025 sollen Elektromodelle weltweit 50 Prozent ausmachen. Der Rest soll auf Hybride entfallen.

Im vergangenen Jahr hatte Volvo bereits angekündigt, eigene Elektromotoren im schwedischen Skövde zu montieren. Bis Mitte des Jahrzehnts will man dafür eine komplett hauseigene E-Motorenfertigung aufbauen. Die entsprechenden Investitionen für den Ausbau im Volvo Werk Gent für E-Autos beziffert man mit zirka 68 Millionen Euro.

