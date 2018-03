Volvo XC40 ist Europas „Auto des Jahres 2018“

Volvo XC40 ist Europas „Auto des Jahres 2018“. Der Volvo XC40 ist Europas „Auto des Jahres 2018“. Damit geht diese begehrte Auszeichnung zum ersten Mal überhaupt an ein Modell des schwedischen Herstellers. Verliehen wurde der Preis heute bei einer Veranstaltung der Jury Car of the Year im Vorfeld des Genfer Automobilsalons in der Schweiz.