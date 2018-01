Volvo XC40 – Österreichpremiere im Design Cube am Rathausplatz Wien

Volvo XC40 – Österreichpremiere im Design Cube am Rathausplatz Wien. Am 19. Jänner feiert der neue Volvo XC40 seine Österreichpremiere im Design Cube am Wiener Rathausplatz. Nach der erfolgreichen Premiere im letzten Jahr setzt Volvo Car Austria 2018 seine Partnerschaft mit dem „Wiener Eistraum“ und seinen erfolgreichen „Volvo Way“ der Produkt- und Markenpräsentation abseits der traditionellen Automessen fort. Rund sechs Wochen lang präsentiert sich die schwedische Premiummarke im modernem Pop-up Store „Volvo Design Cube“ am Wiener Rathausplatz.

Wie bereits in den vergangenen drei Jahren geht Volvo Car Austria auch zu Beginn des neuen Jahres einen eigenen Weg, um die Marke Volvo und seine neuen Produkte publikumswirksam zu präsentieren. Die 2017 geschlossene und äußerst erfolgreiche Partnerschaft mit dem „Wiener Eistraum“ wird auch dieses Jahr fortgesetzt. Der Wiener Eistraum gilt mit mehr als 600.000 Besuchern als der größte Winterevent in Wien. Volvo Car Austria errichtet direkt neben der Wiener Ringstraße am Rathausplatz seinen dreistöckigen, rund 60 Tonnen schweren Pop-up Store, in dem der neue XC40 erstmals in Österreich zu sehen sein wird. Neben Fahrzeugpräsentationen und Testfahrten sind vor Ort auch verschiedene Veranstaltungen geplant.

Der neue Volvo XC40 und der Publikumsliebling XC60 sind die Stars des „Volvo Design Cube“. Darüber hinaus werden innovative Technologien aus den Bereichen Infotainment, Motorentechnologie und Sicherheit digital erlebbar gemacht. Besucher können mit Hilfe von iPads, Touchscreens und einer Virtual Reality Brille die Innovationen der schwedischen Marke entdecken.

„Mit dem Volvo Design Cube setzen wir unseren eigenen Weg der Marken- und Produktpräsentation konsequent fort und setzen damit auch neue Maßstäbe,“ so Loic Claude, Geschäftsführer der Volvo Car Austria GmbH.

Interessierte Besucher sind vom 19. Jänner bis 4. März am Wiener Rathausplatz eingeladen, die Marke Volvo in einem typisch skandinavischen Ambiente entspannt zu erleben. Geöffnet ist der „Volvo Design Cube“ von Montag bis Freitag zwischen 14 und 18 Uhr, an den Wochenenden jeweils von 10 bis 18 Uhr. Im Rahmen der „Volvo Happy Hour“ ist das Eislaufen jeden Montag zwischen 17 und 18 Uhr gratis.