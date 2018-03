Volvo XC60 erhielt „World Car of the Year 2018“ Award

Volvo XC60 erhielt „World Car of the Year 2018“ Award. Die zweite Modellgeneration des beliebten Premium-SUV hat die prestigeträchtige Auszeichnung gewonnen, die im Rahmen der New York Auto Show verliehen wurde.

Auch wenn Volvo erstmals diesen Wettbewerb für sich entscheiden konnte, ist es nicht der erste Preis für das beliebteste Auto der Welt. Der Volvo XC60 setzt mit dieser Auszeichnung die Erfolgsgeschichte des schwedischen Premium-Herstellers fort: Der Mittelklasse-SUV ist bereits das „North American Utility of the Year 2018“ und in Österreich wurde er mit dem Marcus-Award für beste Sicherheitsausstattung in der Kategorie große SUV & Crossover Fahrzeug prämiert. Sein kleiner Bruder, das Kompakt-SUV Volvo XC40, wurde auf dem Genfer Automobilsalon zu Europas Auto des Jahres 2018 gewählt. In den Vorjahren hat bereits die Volvo 90er Top-Baureihe zahlreiche Auszeichnungen eingefahren.

„Ich freue mich, dass sich die Investitionen in unsere Produkte auszahlen“, erklärte Håkan Samuelsson, Präsident und CEO von Volvo Cars. „Wir haben harte Konkurrenz. Diese Auszeichnung für den Volvo XC60 bestätigt jedoch, dass Volvo die richtige Mischung aus Design, Konnektivität und Sicherheit gefunden hat, die Kunden auf der ganzen Welt anspricht.“

Neben den zahlreichen Preisen für die Volvo Modelle wurde außerdem unlängst Volvo Präsident und CEO Håkan Samuelsson als „World Car Person of the Year 2018” ausgezeichnet. Der von der Jury der „World Car Awards“ auf dem Genfer Salon verliehene Titel würdigt sein Engagement und seine Verdienste für den schwedischen Premium-Hersteller und dessen Erfolgskurs.