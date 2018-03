Volvo XC60 gewinnt den Marcus-Award

Volvo XC60 gewinnt den Marcus-Award. Der Volvo XC60 hat den Marcus-Award, einen der wichtigsten österreichischen Automobilpreise in der Kategorie große SUV & Crossover gewonnen. Der Premium-SUV wurde in seiner Klasse als Neuheit mit der besten serienmäßigen Sicherheitsausstattung als sicherstes Fahrzeug prämiert.

Seit seiner Markteinführung vergangenen Sommer wurde der Volvo XC60 schon mehrfach ausgezeichnet. Er erreichte bereits beim Euro NCAP Crashtest nicht nur die Bestnote von 5 Sternen sondern wurde auch von der europäischen Prüf- und Sicherheitsorganisation mit dem „Best in Class 2017“ Award prämiert. Darüber hinaus wurde der Premium-SUV in Japan zum „Car oft he Year 2017-18“ gewählt und er hat außerdem die britischen „Car Tech Awards 2017“ für das sicherste Fahrzeug, die besten Sicherheitstechnologien und die beste Satellitennavigation gewonnen. Gekrönt wurde der Volvo XC60 außerdem als Luxus-SUV des Jahres im Rahmen der von Professional Driver vergebenen „Car of the Year“-Auszeichnung, und er hat ebenfalls die Wahl 2018 zum „North American Utility of the Year“ gewonnen. Die Auszeichnungsreihe findet nunmehr mit dem Marcus Award 2018 in der Kategorie große SUV & Crossover seine erfolgreiche Fortsetzung.

Volvo Car Austria Pressesprecherin Karin Stalzer, die den Marcus Award entgegennahm: „Es ist uns eine Ehre, dass wir auch heuer wieder diesen begehrten österreichischen Sicherheitsautomobilpreis entgegennehmen dürfen. Nach den Siegen im Vorjahr der Modelle Volvo S90 und V90 in den Kategorien Mittelklasse und Kombis & Vans, freut es uns, dieses Jahr auch die Klasse der großen SUV und Crossover für uns beanspruchen zu können. Wie sehr sich die Marke Volvo dem Thema Sicherheit verschrieben hat, zeigt sich in unserer Vision 2020, die besagt, dass bis dahin in keinem neuen Volvo mehr ein Mensch ernsthaft verletzt oder gar getötet werden soll. Dieser Award ist das beste Zeichen dafür, dass wir auf dem richtigen Weg sind.“

Entscheidenden Anteil an den hervorragenden Ergebnissen sowohl beim österreichischen Marcus Award als auch beim Euro NCAP hat die umfangreiche Sicherheitsausstattung des Volvo XC60. Zum Serienumfang gehört unter anderem die Oncoming Mitigation by Braking – eine Weltneuheit, die Fahrzeuge erkennen kann, die auf der falschen Fahrbahnseite entgegenkommen. Wenn ein Zusammenstoß nicht mehr verhindert werden kann, wird der Volvo XC60 automatisch abgebremst, um die Auswirkungen einer Kollision zu verringern.

Auch das preisgekrönte Volvo City Safety zählt zu den serienmäßigen Assistenzsystemen, das bei Tag und Nacht zuverlässig Autos, Fahrrad-, Motorradfahrer, Fußgänger und Wildtiere erkennt und bei Bedarf selbständig eine Notbremsung einleitet – selbst an Kreuzungen. Das Volvo City Safety wurde nun auch noch um eine Lenkunterstützung für Ausweichmanöver technisch erweitert.

Die mit dem Volvo XC90 eingeführte Run-off Road Protection ist im Volvo XC60 ebenfalls Standard: Das System strafft automatisch die Sicherheitsgurte, wenn das Fahrzeug von der Fahrbahn abkommt, und hält die Insassen sicher auf ihren Plätzen. Die Road Edge Detection erkennt Fahrbahnmarkierungen und schützt vor dem unbeabsichtigten Verlassen. Die Verkehrszeichenerkennung als auch der Spurhalteassistent, sind wichtige Assistenz- und Sicherheitssysteme, die das zur Serienausstattung gehörende Sicherheitspaket abrunden.