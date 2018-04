Vom Kart in die GT4 European Series: Nicolas Schöll fährt jetzt Porsche

Der 16-jährige Wiener Nicolas Schöll, bisher im internationalen Kartsport sehr erfolgreich unterwegs, wird heuer an der GT4 European Series auf einem Porsche Cayman GT4 MR für das deutsche Team Allied-Racing aus Huglfing teilnehmen. Dort wird er Mitglied im neuen Junior-GT-Programm sein.

12 Rennen an sechs Wochenenden

Im Rahmen der Gt4 European Series werden 12 Rennen an sechs Wochenenden gefahren.

Zolder (Belgien) 6. – 8. April 2018 Brands Hatch (England) 5. – 6. Mai 2018 Misano (Italien) 22. – 24. Juni 2018 Spa-Francorchamps (Belgien) 20. – 22. Juli 2018 Hungaroring (Ungarn) 1.- 2. September 2018 Nürburgring (Deutschland) 14. – 16. September 2018

Jüngster Teilnehmer bei der GT4

Es handelt sich jeweils um zwei Rennen mit einer Renndistanz von einer Stunde, wobei es zur Hälfte des Laufes zu einem Fahrerwechsel kommt. Partner von Nicolas Schöll wird im Allied Racing Team der Deutsche Joachim Bötting sein. Schöll fährt bei dieser GT4 European Series mit dem Prädikat absolut jüngster Teilnehmer (Geburtsdatum 7. August 2001) von rund 100 Fahrern. Bis jetzt haben sich 47 Mannschaften mit jeweils zwei Fahrern als Teilnehmer in die Serie eingetragen. Es wird zwar ein Gesamtergebnis erstellt, es wird aber auch in drei unterschiedlichen Kategorien (Amateure, Pro Am und Silber) gewertet werden. Schöll wird dort als Amateur geführt..

Achter Platz beim Auftakttest in Zolder

Im Vorfeld des ersten Rennens in Zolder hat es für das Allied Team drei Stationen gegeben, wo man Möglichkeiten hatte zu testen. Beim offiziellen Auftakttest der Testserie in Zolder gelang Nic Schöll mit der insgesamt achtbesten Zeit aller Teilnehmer ein schöner Auftakt. Die nächste Station war Oschersleben wo man allerdings nicht sehr lange fahren konnte, da heftiger Schneefall einsetzte. Zuletzt war das Allied Team in Imola alleine unterwegs, wo sich das Team sehr gut für die kommenden Aufgaben vorbereiten konnte.

„Am Ende sollte eine gute Platzierung herauskommen“

Nic Schöll vor der Premiere in Zolder: „Ich kann es kaum erwarten, dass es jetzt endlich losgeht. Für Zolder in der kommenden Woche ist Regen angesagt, für mich wäre dies ein echter Vorteil, weil ich gerne im Regen unterwegs bin. In der Osterwoche war ich beim Team in Bayern und habe dort richtig gut mitgearbeitet, um die Abläufe im Rennbetrieb noch besser kennenzulernen. Da habe ich von unserer sehr erfahrenen Mannschaft vieles erfahren können, was man im Rennsport immer brauchen kann. Körperlich fühle ich mich sehr gut vorbereitet, da hilft natürlich auch wesentlich auch meine Schule, die Liese Prokop Privatschule für Hochleistungssportler in der Südstadt bei Wien, mit. Meine Vorsätze für Zolder sind zwei Rennen mit möglichst wenigen Fehlern, aber trotzdem mit einem guten Rennspeed zu bestreiten. Damit sollte am Ende auch eine gute Platzierung herauskommen.“

Es gibt für Zolder auch einen Livestream!

Der Zeitplan für die GT4 European Series in Zolder:

Freitag, 6. April 2018

10.50 – 11.50 Uhr 1. Freies Training

15.05 – 16.55 Uhr 2. Freies Training

Samstag, 7. April 2018

10.20 – 11.10 Uhr Qualifying

16.45 – 17.45 Uhr 1. Rennen Livestream

Sonntag, 8. April 2018

10.55 – 11.55 Uhr 2. Rennen Livestream