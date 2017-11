Von Euro 6 ausgebremst – Subaru WRX STI auf Abschiedstour

Von Euro 6 ausgebremst – Subaru WRX STI auf Abschiedstour. Der Subaru WRX STI biegt auf die Zielgerade ein: Die leistungsstarke Sportlimousine mit großem Heckflügel, Boxermotor und dem für Subaru typischen Allradantrieb „Symmatrical AWD“ startet in ihr letztes Modelljahr. Entwickelt mit der Motorsport-Tochter Subaru Tecnica International (STI) kam der Rallyesportler 2006 auf den Markt und im kommenden Frühsommer wird die Produktion für Europa eingestellt.

Im Alltag und im Motorsport konnte der Subaru WRX STI auf Erfolge verweisen und sich eine eingeschworene Fangemeinde sichern. In Deutschland entfallen derzeit 2,4 Prozent aller Subaru-Neuzulassungen auf den WRX STI, und seit 2011 wurden nach Angaben des Kraftfahrt-Bundesamtes deutschlandweit insgesamt 859 Einheiten (bis einschließlich Oktober 2017) verkauft.

In der aktuellen fünften Modellgeneration schöpft der Vier-Zylinder-Boxer aus 2,5 Litern Hubraum beachtliche 221 kW/300 PS. „Die zunehmend strengeren Emissionsvorschriften in Europa erschweren die Bedingungen für solch einen klassischen Sportler, weshalb sich der Hersteller für einen Produktionsstopp entschieden hat“, so ein Subaru-Verantwortlicher.

„Ab Frühsommer 2018 werden keine neuen Modelle mehr für den europäischen Markt produziert, der Verkauf wird aber durch ausreichende Vorbestellung bis wenigstens Ende 2018 verlängert. Wir wollen dem vierfachen Klassensieger der 24 Stunden auf der Nürburgring-Nordschleife natürlich einen gebührenden Abschied bereiten, Details werden derzeit ausgearbeitet.“

Auch ohne den WRX STI will Subaru seinen sportlichen Ambitionen treu bleiben. Subaru kündigte an, auch weiterhin besonders dynamische Fahrzeuge entwickeln zu wollen. Einen Ausblick auf eine mögliche neue Sportlimousine gab Subaru unlängst auf der Tokyo Motor Show 2017 mit dem „VIZIV Performance Concept“.