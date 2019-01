Vorstandswechsel bei Wiesenthal

Das Autohandelsunternehmen Wiesenthal steht künftig unter neuer Führung. Henrik Starup-Hansen und Mag. Martin Bartmann wurden mit 1.Jänner 2019 zum Vorstand der Wiesenthal Autohandels AG bestellt und lösen damit Dr. Felix Clary und Aldringen ab.

Über 50 Standorte

Der seit 2016 fungierende bisherige Vorstand Dr. Felix Clary und Aldringen wechselt in den Aufsichtsrat

der Wiesenthal Autohandels AG. Henrik Starup-Hansen und Mag. Martin Bartmann fungieren nun zum

einen wie bisher als Geschäftsführer der Wiesenthal Handel und Service GmbH, die mit sechs

Niederlassungen in Österreich vertreten ist. Zum anderen füllen sie die Vorstandsposition der

internationalen Wiesenthal Autohandels AG, die über ein Netzwerk von 48 Standorten in der Slowakei,

Tschechien und Ungarn verfügt.

Foto: Mag. Martin Bartmann (links) Henrik Starup-Hansen (rechts)

Fotocredit: Christian Houdek

Teilen mit: Twitter

Facebook

Google

WhatsApp