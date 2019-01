Vorstellung Opel Zafira Life – Wie lang darf’s denn sein?

Genau 20 Jahre nach dem ersten Opel-Van namens Zafira kommt nur die vierte Generation. Komplett neu entwickelt zeigt sich der neue Zafira fahraktiver und zugleich als komfortabler Großraum-Pkw nach Maß. Denn der Zafira Life fährt in drei Längen vor – als „Small“-Variante mit 4,60 Meter Länge, als „Medium“ mit 4,95 Meter sowie als „Large“ mit 5,30 Meter. Die „S“ Version des neuen Zafira Life ist knapp zehn Zentimeter kürzer als der gegenwärtige Zafira. Die „L“ Variante hingegen misst rund 65 Zentimeter mehr und nimmt Vivaro Combi-Maße an. Damit deckt der Zafira Life bis zu drei Fahrzeugsegmente ab.

Eine Lounge im Innenraum

Zur variablen Länge kommt der schon bei den Vorgängern hoch flexible Innenraum mit dem Hang zum Komfort. Schon früheren Modellen priesen Opelaner seine Lounge-Atmosphähre. Jetzt kommt zum Ambiente auch noch ein Paket moderne Fahrerassistenz- und Infotainment-Systeme inklusive Head-up-Display sowie kamera- und radarbasiertem intelligenten Assistenten hinzu. Das Sicherheitskonzept des neuen Zafira Life wurde von Euro NCAP mit der Maximalwertung von fünf Sternen ausgezeichnet.

Allrad gibt es ebenfalls

Für Traktion auch abseits fester Wege ist der Zafira Life mit der Traktionskontrolle „IntelliGrip“ ausgerüstet. Wer mehr will, kann bereits zur Markteinführung die 4×4-Variante bestellen. Den Vierradantrieb steuert Offroad-Spezialist Dangel bei. Darüber hinaus wird es zum Jahresbeginn 2021 auch eine rein elektrische Variante geben.

Die Schiebetüren öffnen auf Fußbewegung

Der kurze Opel Zafira Life „Small“ tummelt sich unter den Kompakt-Vans, bietet hier aber wesentlich mehr Raum und Platz für bis zu neun Passagiere – einzigartig in dieser Klasse. Zugleich bietet der Neue einen kleinem Wendekreis (11,3 Meter), passendes Handling und zwei sensorgesteuerten Schiebetüren, die sich von außen mit einer Fußbewegung in Richtung Fahrzeug elektrisch öffnen lassen – ein in diesem Segment einzigartiges Feature.

Der „Medium“ lädt bis zu einer Tonne zu

Der Opel Zafira Life „Medium“ verfügt über einen 35 Zentimeter längeren Radstand (3,28 Meter auch beim „L“) und damit über mehr Fußraum für die Fondpassagiere. Damit tritt er gegen D-Segment-Vans an. Gegenüber dieser Konkurrenz punktet der Opel mit großer Heckklappe und entsprechend großzügiger Lademöglichkeit sowie einer Zuladung von deutlich über einer Tonne.

Der „Lange“ misst über 5 Meter

Der 5,30 Meter lange Zafira Life „Large“ fordert schließlich die Großraum-Vans heraus. Gerade in diesem Segment sind hochwertig ausgestattete Shuttles gefragt. Für diesen Einsatz, aber auch für den privaten Gebrauch bietet Opel in allen Varianten Ledersitze, die sich in Aluminiumschienen verschieben lassen. Zur Wahl stehen Konfigurationen mit fünf, sechs, sieben oder acht Ledersitzen.

Tiefgaragen sind kein Hinderniss

Die umklappbare Lehne des Beifahrersitzes ermöglicht den Transport von bis zu 3,50 Meter langen Gütern. Um das Kofferraum-Volumen (bis unter das Dach) im Zafira Life „S“ auf 1500 Liter zu erhöhen, lassen sich die Sitze der dritten Reihe einfach umlegen. Das Herausnehmen der Sitze erhöht hier die Ladekapazität auf bis zu 3397 Liter. Sie lassen sich anschließend leicht wieder in ihre Schienen setzen. Der Zafira Life ist maximal 1,90 Meter hoch und passt damit problemlos in normale Tiefgaragen.

Ein Lounge Paket gibt es ebenfalls

Als Topausstattung gibt es auch in der vierten Generation für die beiden Versionen mit langem Radstand eine Lounge-Ausstattung: elektrisch beheizbare Vordersitze mit Massagefunktion, dahinter vier Ledersessel mit jeweils komfortablen 48 Zentimetern Sitzbreite, die sich versetzen lassen. Die VIP-Gäste können sich also mit viel Beinfreiheit auch gegenübersitzen. Ein ebenfalls beweglicher Tisch lässt sich zusammenklappen und dann als zusätzlicher Stauraum für Kleinkram verwenden.

Der Fahrer wird unterstützt

Zafira Life verfügt über ein breites Angebot an Fahrerassistenz-Systemen. Dabei kontrollieren eine Frontkamera und ein Abstandsradar das Geschehen vor dem Fahrzeug. Das System erkennt auch Fußgänger. Der Geschwindigkeitsassistent passt das Tempo des Fahrzeugs an das des Vordermanns bis runter auf 20 km an. Spurhalte- und Fernlichtassistent sowie Müdigkeitskontrolle sind ebenfalls an Bord. Geschwindigkeit, Abstand zum Vordermann oder Navigationsangaben stellt ein farbiges Head-up-Display dar – ebenfalls einzigartig im Segment. Radarsensoren in der Bug- und Heckschürze wachen über den toten Winkel, eine Rückfahrkamera überträgt ihr Bild – je nach Ausstattung – auf den Innenspiegel oder den Sieben Zoll-Monitor, im letzteren Fall mit 180-Grad-Blickwinkel aus der Vogelperspektive.

Das Smartphone wird integriert

Den großen Sieben-Zoll-Touchscreen gibt es in Verbindung mit den Infotainment-Systemen „Multimedia“ und „Multimedia Navi“. Beide Systeme integrieren Smartphones. Beim „Multimedia Navi“ kommt eine Europa-Navigation mit 3D-Kartendarstellung hinzu. Das Navi verfügt über Real Time Traffic von „TomTom“ für Informationen zur aktuellen Verkehrslage.

Der Startpunkt einer Modelloffensive

Der Opel Zafira Life wird seine Weltpremiere am 18. Januar 2019 auf dem Brüsseler Automobilsalon (Publikumstage 19. bis 27. Januar 2019) feiern und schon ab Februar bestellbar sein. Der Zafira setzt dann den Startpunkt. Bis Ende 2020 wird der Rüsselsheimer Hersteller insgesamt acht komplett neue oder überarbeitete Modelle auf den Markt bringen, darunter auch die nächste Generation des Bestsellers Corsa. Opel bietet dann eines der jüngsten Portfolios aller Volumenhersteller. (ampnet/Sm)

