Vorteile einer professionellen Klimaanlagenreinigung

David Kaiser, Leiter des Bereichs Forschung und Entwicklung bei Liqui Moly erklärt die Vorteile einer professionellen Klimaanlagenreinigung. Frühjahrszeit ist Allergikerzeit. Pollen machen ihnen das Leben schwer. Umso mehr wissen Allergiker die Vorzüge einer Klimaanlage zu schätzen. Ihren Dienst tun kann sie aber nur, wenn man sie regelmäßig wartet und reinigt. Sonst mutiert das Gerät zu einer Bazillenschleuder.

„Das Übel sitzt auf dem Verdampfer“, sagt David Kaiser. „Dort herrscht durch Kondensationsfeuchtigkeit ein angenehmes Klima für Bakterien und Schimmelpilze. Die vermehren sich munter und werden dann über das Gebläse in den Fahrgastraum geblasen.“ Das riecht nicht nur unangenehm, sondern kann auch Allergien auslösen. Diese Gefahr erklärt schon die Vorteile einer professionellen Klimaanlagenreinigung.

Der Verdampfer

Entscheidend für einen wirksamen Klimaanlagenservice ist der direkte Zugang zum Verdampfer. Und dessen Reinigung. Alle Reinigungsmethoden, ohne direkten Zugang zum Verdampfer sind nicht gründlich. Den Zugang erhält man bei modernen Fahrzeugmodellen meist recht einfach über den Pollenfilter.

Als erstes ist der Verdampfer zu trocknen. Dann behandelt man ihn mit dem Liqui Moly Klimaanlagenreiniger, der Bakterien und Schimmelpilze zuverlässig abtötet. „Man kann außerdem etwas Desinfektionsmittel in den Lüftungskanälen versprühen. Da muss man aber sehr vorsichtig dosieren, damit die Flüssigkeit nicht später irgendwohin läuft, wo man sie nicht haben möchte“, so Kaiser. Zum Schluss wird der Verdampfer wieder getrocknet. Fertig ist die professionelle Reinigung der Klimaanlage.

Gründlichkeit macht den Unterschied

Mindestens einmal im Jahr sollte man die Klimaanlage desinfizieren. Am besten im Frühjahr, bevor die Saison für Klimaanlagen losgeht. Optimal wären Reinigungen im Halbjahresrhythmus, also im Frühjahr und im Herbst. Immer mehr Werkstätten bieten einen solchen Service. Für private Autofahrer gibt es auch Klimaanlagenreiniger, doch der Unterschied zur Arbeit eines Fachmannes in der Werkstatt ist groß. „Sie ist gründlicher, weil die Werkstatt den Verdampfer reinigt. Die wenigsten Autofahrer bekommen den überhaupt zu Gesicht. Von der richtigen Reinigung ganz zu schweigen“, betont David Kaiser.

Do-it-yourself

„Wer vor einer professionellen Klimaanlagenreinigung in der Werkstatt zurückschreckt, kann sich auch selber behelfen“, sagt Kaiser. Und verweist auf den Klimaanlagen-Reiniger für Autofahrer. Das ist ein Desinfektionsspray mit langer Sonde, den man direkt auf den Verdampfer sprüht. Der Vorteil: Diese Art der Reinigung kann der fachkundige Autofahrer selbst durchführen. Der Nachteil: Sie reicht nicht an die Gründlichkeit einer professionellen Reinigung in der Werkstatt heran.

Wenn es nur gegen unangenehme Gerüche im Fahrzeuginneren gehtl, hat Liqui Moly ein weiteres Produkt für Autofahrer im Angebot. Klima Refresh. Es ist einfach anzuwenden und beseitigt innerhalb von wenigen Minuten den Mief auch in den Lüftungskanälen.

Keine Chance für Bakterien und Keime

Wer sich für ein Klimaservice in der Werkstatt mit dem Liqui Moly-Produkt entscheidet, entscheidet sich für einen gründlich gereinigten Verdampfer. Andere Hersteller bieten Reinigungen mit Ultraschall oder Schaum an. „In beiden Fällen sind die Keime zwar ebenfalls abgetötet, aber bei uns werden sie auch vom Verdampfer gespült. Bleiben die abgetöteten Bakterien aber auf dem Verdampfer, bilden sie eine tolle Nahrungsquelle für den nächsten Bakterienbefall. Das ist für uns keine richtige Reinigung“, stellt der Liqui Moly-Fachmann fest.

