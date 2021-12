VW – Aktiengesellschaft für Batterien

VW gründet eine Europäische Aktiengesellschaft (Société Européenne), um Aktivitäten der Wertschöpfungskette der Batterien zu bündeln. Von der Rohstoffverarbeitung über die Entwicklung der Volkswagen Einheitszelle bis zur Steuerung der geplanten sechs europäischen Fabriken. Auch neue Geschäftsmodelle rund um die Weiterverwendung ausgedienter Fahrzeugbatterien. Bis hin zum Recycling der Rohstoffe.

Um den steigenden Zellbedarf des Konzerns zu decken, plant das Unternehmen in Europa den Aufbau von sechs Gigafabriken. 2025 soll zunächst die Zellfertigung in Salzgitter starten. Perspektivisch wird die Zellfertigung in Niedersachsen mehr als 2.500 Menschen beschäftigen. Als weitere Standorte für die Gigafabriken sind derzeit Spanien und Osteuropa im Gespräch. Bis 2030 will Volkswagen noch zwei weitere Zellfabriken in Europa eröffnen.

Parallel zum Aufbau der fünf Gigafabriken durch die neu gegründete Europäische Aktiengesellschaft verantwortet das schwedische Start-up Northvolt AB, an dem Volkswagen mit rund 20 Prozent beteiligt ist, den Aufbau einer weiteren Fabrik im nordschwedischen Skelleftea. Sie soll ab 2023 Batteriezellen für das Premiumsegment produzieren.

