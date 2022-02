VW Amarok – Prägnantes Design

VW lässt in den Desgnskizzen des neuen Amarok ein prägnantes Design erkennen. Die nächste Generation des Pick-ups hat man gemeinsam mit Ford und dessen Ranger entwickelt. VW verspricht ein Premiumprodukt mit komplett neuem Interieur, Assistenzsystemen und Konnektivität. Und dank mehr Bodenfreiheit nochmals bessere Offroad-Eigenschaften als in den Vorgänger-Generationen.

Auch die dritte Generation hat wieder einen V6-Diesel. In der Länge wächst der Amarok um zehn Zentimeter auf 5,35 Meter und er ist auch etwas breiter. Das soll vor allem im Fond mehr Platz schaffen. Sowohl an der Front als auch am Heck ist die Typenbezeichnung in großen Lettern eingeprägt. Beibehalten wird die Stylingbar hinter der Doppelkabine.

Entwickelt von Teams in Australien und Europa, wird die neueste Version des Premium-Pickups künftig im südafrikanischen Silverton produziert. Der neue Amarok kommt 2022 mit einer Fülle neuer Features auf den globalen Markt. In Österreich Anfang 2023.

