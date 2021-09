VW Arteon Shooting Brake e-Hybrid

Der VW Arteon Shooting Brake e-Hybrid kombiniert einen 1,4-Liter-Vierzylinder mit einem Elektromotor. Was eine Systemleistung 218 PS bedeutet. Volkswagen verspricht einen Verbrauch von 1,3 Litern für 100 Kilometer. Dieser Wert lässt sich sogar noch unterbieten. Nach rund 60 Kilometern über streng tempobegrenzte Landstraßen meldete der Bordcomputer 1,1 Liter. Allerdings war der immerhin 1,8 Tonnen schwere Sportkombi auf dieser Strecke überwiegend elektrisch unterwegs. Der Verbrennungsmotor kam nur bei Überholmanövern zu kurzen Einsätzen. Nach 60 Kilometern war dann der elektrische Energievorrat aufgebraucht. Volkswagen verspricht 57 Kilometer, was ungefähr der doppelten durchschnittlichen allgemeinen täglichen Fahrleistung entspricht.

Angepasste Fahrweise

Als Energiespeicher spendierten die Wolfsburger Entwickler dem Modell eine 10,4 kWh große Batterie. Die lässt sich bei einer Ladeleistung von bis zu 3,6 kW in drei Stunden und 40 Minuten aufladen. Allerdings funktioniert die Energie sparende Technik nur dann, wenn sich der Fahrer seine Fahrweise entsprechend anpasst. Wird die vorhandene Leistung dynamisch abgerufen, dann reduzieren sich die Vorteile entsprechend. Und die Versuchung ist angesichts der sportlichen Werte groß. Ist der Energievorrat aufgebraucht, rollt der Arteon Shooting Brake als gewöhnlicher Hybrid über die Straßen. Und er erreicht auch dann noch niedrige Verbrauchswerte. Auf der Rückfahrt im Hybridmodus meldete die Anzeige 3,1 Liter. Dabei half der Einsatz der Rekuperationseinstellung. Die lässt sich leicht über den Schaltknopf auf der Mittelkonsole bedienen. Damit vergrößert sich die Reichweite, wenn die Bremsenergie als Stromladung in den Akku befördert wird.

Gute Reichweite

Die Kombination der beiden Antriebe lässt den VW Arteon Shooting Brake e-Hybrid weit kommen. Bei entsprechender Fahrweise sind Reichweiten von 900 Kilometern möglich. Allerdings darf dann die Fahreinstellung „GTE“-Mode nicht allzu oft eingesetzt werden. Auch wenn die Versuchung, die dynamischen Eigenschaften des Arteon zu nutzen, groß ist. Immerhin vergehen nur 7,8 Sekunden zwischen null und 100 km/h. Bei 222 km/h ist die Höchstgeschwindigkeit erreicht.

Dank der elektrischen Unterstützung und des günstigen cW-Werts von 0,26 herrschen im Innenraum angenehm dezente Geräuschwerte. Lediglich bei rauen Straßenoberflächen dringen Abrollgeräusche der Reifen in den edel gestalteten Innenraum. Aber die Plug-in-Hybrid-Technik ist bei Volkswagen eine Brückentechnologie. Sie soll skeptischen Zeitgenossen den Einstieg in die Elektromobilität erleichtern. In der nahen Zukunft lösen die vollelektrischen Modelle die Teilzeitstromer ab. Dann werden auch die aktuell noch vorhandenen Hindernisse hoffentlich abgebaut sein.

