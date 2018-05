VW baut in den USA ein eigenes E-Ladenetz

Electrify America – ein Tochterunternehmen des VW Konzerns – kündigte an, bis Juni 2019 in 17 Metropolen der USA rund 2000 Schnelllade-Einrichtungen zu installieren. Produktion von E-Autos ab 2021 auch in den USA.

Ein Kind des Abgasskandals

Das Ziel von Electrify America ist, E-Autos zu mehr Poluraität zu verhelfen. Derzeit ist der Marktanteil nur in Californien nennesnwert. Das Unternehmen mit Sitz in Reston im US-Bundesstaat Virginia, eine halbe Autostunde westlich der Hauptstadt Washington, ist ein Tochterunternehmen des VW-Konzerns. Seine Existenz verdankt es dem Wolfsburger Diesel-Desaster. In Folge der Abgasmanipulations-Affäre hatten sich die Deutschen gegenüber den Amerikanern verpflichten müssen, die Elektromobilität in den Staaten zu fördern.

Zwei Milliarden in zehn Jahren

Landesweit muss VW in den kommenden zehn Jahren zwei Milliarden Dollar in die US-Elektrifizierung investieren. 800 Millionen davon wandern nach Kalifornien, den weltweit größten Markt für elektrisch betriebene Autos. Der Rest in die übrigen 49 Bundesstaaten. Als Schwerpunkt der Stationen dienen Walmart Filialen in Autobahnnähe. Ein Fünftel der Investitionen geht in die Elektro-Infrastruktur großer Städte. Besonderer Clou der Neu-Installation: Laut Electrify America und VW sollen die neuen Schnell-Ladegeräte 30 Kilometer Reichweite pro Minute liefern, was siebenmal schneller wäre als mit aktuellen Systemen.

Mehr Marketing für E-Autos

Obwohl es moderne E-Autos seit rund zehn Jahren in den USA gibt, hat knapp die Hälfte aller Amerikaner keine Ahnung davon, was unter einem Nullemissionsfahrzeug zu verstehen ist. Noch weniger US-Bürger haben sich je damit befasst. Das ergab kürzlich eine repräsentative Umfrage. Kein Wunder, dass der Marktanteil dieser Fahrzeuge – außerhalb Kaliforniens – deutlich unter einem Prozent liegt. Electrify America will daher zusätzlich eine Marketing- und PR-Kampagne starten. Diese umfasst Werbung, soziale Medien, Lern- und Fahrveranstaltungen sowie markenneutrale Ansätze für eine Imageverbesserung batteriebetriebener Autos in den USA.

Porsche baut Ladenetz ebenfalls aus

Auch VW-Tochter Porsche will erhebliche Summen in Schnellladestationen in den USA stecken. Für den ersten batterieelektrischen Sportwagen der Marke – genannt Mission E – wird Porsche 500 Schnellladegeräte im ganzen Land installieren. 189 davon bei den amerikanischen Porschehändlern, die anderen zu einem beträchtlichen Teil an den Highways.

Produktion von E-Fahrzeugen ab 2021 auch in den USA

Alle diese Anstrengungen dienen nicht zuletzt der Vorbereitung auf eine umfassende Einführung von Elektroautos durch VW in den USA. Der Konzern plant, ab 2022 dort ein Elektroauto-Modell pro Monat auf den Markt zu bringen und ab 2021 die Elektrofahrzeugproduktion auch in Nordamerika zu starten. (ampnet/hrr)