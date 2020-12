VW beendet Motorsportaktivitäten

Es ist fix – VW beendet seine Motorsportaktivitäten. Die Belegschaft der Volkswagen Motorsport GmbH integriert man in die Volkswagen AG. Die technische Expertise der Spezialisten soll so im Unternehmen bleiben. Genauso wie das gewonnene Know-how aus dem ID R-Projekt. Das soll helfen, weitere Modelle der ID-Familie auf die Straße zu bringen. So das Statement von Dr. Frank Welsch, Entwicklungsvorstand der Marke Volkswagen.

Bei der Motorsport GmbH in Hannover sind 169 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Die Ersatzteilversorgung für den Polo GTI R5 und den Golf GTI TCR für die Rundstrecke ist langfristig sichergestellt. Ende 2020 läuft die Produktion des Kundensport-Fahrzeugs Polo GTI R5 für den Rallyesport aus.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp