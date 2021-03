VW Beetle-Bodykit von Prior Design

Einen besonderen Coup liefert Prior Design mit dem VW Beetle-Bodykit. Die Inspiration dafür ist das unter Video-Gamern bekannte Rennwagen-Outfit aus dem PlayStation-Spiel „Gran Turismo Sport“. Prior hat die brachiale Optik des Originals nahezu 1:1 in die Realität umgesetzt. Sämtliche Komponenten des Kits sind Meisterwerke des automobilen Karosseriebaus. Sie verleihen dem rundlichen VW eine deutlich breitere und bulligere Präsenz.

Die Frontschürze zeichnet sich durch mehrere große Lufteinlässe aus. Das beschert dem Beetle im Zusammenspiel mit weit ausgestellten Kotflügeln ein furchteinflößendes Image. Auch die neue Heckschürze ist merklich stämmiger. Eines der absoluten Highlights: der integrierte Diffusor. Ein Seitenschweller-Satz samt Türaufsätzen vervollständigte die Breite des Beetle zwischen den Achsen. Die perfekte Annäherung an den Original-Look des Gran Turismo-Beetle.

Exklusive Edition

Das VW Beetle-Bodykit von Prior Design-Kit ist offiziell genehmigt von dem Spieleentwickler aus Japan und der Volkswagen AG. Zum Preis von 5.950 Euro brutto ist es in streng limitierter Auflage von nur 53 Exemplaren weltweit zu erstehen. Also maximale Exklusivität. Alle Bodykits samt der Zertifikate sind durch Andreas Belzek und Jean Pierre Kraemer handsigniert. Wer eines der Kits ergattern will, sollte sich beeilen. Denn ab 7. März um 12 Uhr sind sie über die Prior-Webseite bestellbar. Und vermutlich innerhalb weniger Minuten ausverkauft. Übrigens: Als weiteres kleines Schmankerl plant Prior Design für kommenden Sommer ein großes Mega-Event. An dem sollen alle Käufer des Beetle-Kits mit ihren Fahrzeugen teilnehmen.

