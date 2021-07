VW Caddy – Der neue PanAmericana

Der neue VW Caddy PanAmericana löst den Caddy Alltrack ab. Und er ist ab sofort bestellbar. Den PanAmericana gibt es als Caddy Cargo und als Pkw. Das Modell ist ausschließlich mit kurzem Radstand zu haben.

Als Motoren stehen der 84 kW/114 PS starke TSI-Benziner und zwei TDI-Turbodiesel mit 75 kW/102 PS oder 90 kW/122 PS zur Auswahl. Motorabhängig frontgetrieben mit 6-Gangschalter oder 7-Gang-DSG-Automatik und mit 4Motion-Allradantrieb. Antriebsabhängig hat der Caddy PanAmericana bis zu 1,5 Tonnen Anhängelast. Er kann als Cargo bis zu ca. 663 Kilogramm zuladen. Als Pkw ausstattungsabhängig bis zu ca. 526 Kilo (zulässige Dachlast: 100 kg, Stützlast bis 75 kg). Insgesamt bis zu 19 Fahrerassistenzsysteme sind für den Caddy verfügbar.

Augenfälligste äußeren Designelemente: Beplankungen an Radläufen und Seitenschwellern und schwarze Zusatzleisten an den Türen. Weiters ein silberfarbener Design-Unterfahrschutz vorne und hinten. Eine Spange im Kühlergrill in Wagenfarbe, silberfarbene Dachreling sowie „Pan Americana“-Schriftzüge. Am Heck und an den Schiebetüren. Serienmäßige LED-Leuchten vorne und hinten sowie lasierte 17-Zoll-Alus gehören ebenfalls zum Standard. Im Interieur der Pkw-Variante: neue Sitzbezüge, Multifunktions-Lederlenkrad sowie Pedale und Fußablage in Alu-Optik.

Mögliche Lackfarben für den neuen VW Caddy PanAmericana: „Candy-Weiß“ oder „Deep Black Perleffekt“. Auch Metallic-Lackierungen wie „Reflexsilber“, „Starlight Blue“ oder „Copper Bronze“.

Für Unternehmer ist bei betrieblicher Nutzung der Vorsteuerabzug möglich.

Die Einstiegspreise: Caddy Cargo PanAmericana ab 20.077,50 Euro exkl. MwSt./ab 24.093 Euro inkl. MwSt.; Caddy PanAmericana Pkw ab 26.730,71Euro exkl. MwSt. und NoVA/ab 33.598 Euro inkl. MwSt. und NoVA

