VW Caddy – Der Zweimillionste rollte vom Band

VW Caddy – Der Zweimillionste rollte vom Band. Im polnischen Volkswagen-Nutzfahrzeug-Werk Antoninek in Poznan ist der zweimillionste Caddy vom Band gerollt. Es handelt sich um einen Caddy Maxi Trendline 7-Sitzer in Candy-Weiß mit 125 PS starken 1,4-Liter-TSI und Blue-Motion-Technologie.

Das Fahrzeug ging an die polnische Hilfsgesellschaft des Hl. Bruders Albert. Zudem haben Beschäftigte von Volkswagen in Polen Spenden (u.a. Kleidung) zugunsten der Hilfsgesellschaft gesammelt und unter dem Motto: „Wie viel Gutes passt in den Caddy?“ an Bedürftige übergeben.

Allein im vergangenen Jahr wurden rund 165.000 Caddy in Antoninek produziert (+ 3,8 Prozent), so viele wie nie seit Gründung von Volkswagen Poznan im Jahr 1993. Derzeit werden im Werk Antoninek täglich rund 720 Caddy produziert.

Außerdem produziert Volkswagen in Polen auch Nutzfahrzeug-Varianten der T-Baureihe (u.a. Pritsche, Kasten, Kombi). Das Unternehmen ist größter Arbeitgeber in der Region Wielkopolska, beschäftigt knapp 11.000 Mitarbeiter, davon rund 2700 im neuen Crafter-Werk in Białezyce bei Września, rund 50 Kilometer östlich von Poznan.