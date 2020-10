VW Caddy – Einer für alle(s)

Der VW Caddy, einer aus der Riege der Hochdach-Kombis, ist einer für alle(s). Universell verwendbar. Ob Handwerk, Familie oder Hobbysportler, Er ist die Lösung für größere Transportaufgaben. Der Caddy füllt ein Lücke. Die entstand durch das Verdrängen der Family-Vans von den sportlichen SUVs. Eben einer für alle. Und alles.

In der fünften Generation – baut er erstmals auf der Golf-Plattform auf. Und zusammen mit dem gelungenen Design, entsteht erst gar nicht der Eindruck, dass die Pkw-Version ein aufgehübschter Lieferwagen ist. So ist etwa der Radstand auf 2,75 Meter gewachsenen. Zusätzlicher Raum für bis zu sieben Personen im luftigen Innenraum. In der Konfiguration verschwindet aber der Kofferraum weitgehend. Ein 1,4 m² Glasdach erhellt zusätzlich die Atmosphäre.

Bei den Assistenzsystemen spendiert VW dem Caddy gleich 19 davon. Fünf feiern dabei ihre Premiere. Der Travel Assist etwa sorgt für unterstütztes Fahren in allen Geschwindigkeitsbereichen. Zusätzlich unterstützt ein Abbiegeassistent. Zum ersten Mal in diesem Segment kommt ein Anhänger-Rangierassistent zum Einsatz. Der war bisher nur im Crafter zu finden. Vor dem Lenkrad findet man eine aufgeräumte Instrumentensammlung. Vor und über den zentralen Bildschirm sind die wichtigsten Einstellungen zu steuern.

VW Caddy – die Motoren

Bei den Selbstzündern stehen drei Leistungsstufen des Zweiliter-TDI (mit Twin Dosing und AdBlue) zu Wahl. Mit 55 kW/75 PS , 75 kW/102 PS und 90 kW/122 PS. Die starken TDI-Motoren haben einen Sechsgang-Schalter zum Einsatz – optional ein Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe.

Außerdem: ein Turbobenziner mit 84 kW/114 PS. „Eine Plug-in-Version wird in drei Jahren auf den Markt kommen“, so Marketing-Vorstand Heinz Jürgen Löw. Ein aufgeladener Erdgas-Motor mit 96 kW/130 PS rundet das Angebot ab.

Auch beim Fahrverhalten profitiert der VW Caddy von der Golf-Plattform. Allerdings machen sich jenseits der 130-km/h-Marke trotz des auf 0,30 verbesserten Cw-Wertes deutliche Windgeräusche bemerkbar. Die neu entwickelte Hinterachse verbessert den Fahrkomfort deutlich. Im Gepäckabteil kann man auch das Gepäck für eine längere Urlaubsfahrt problemlos verstauen. Und Freizeitsportler finden ausreichend Platz für ihre Sportgeräte.

Der Preiseinstieg bei den Caddy-Pkw-Modellen: der Caddy Kombi 75 kW/102 PS TDI liegt bei 21.029,51 Euro netto bzw. 25.516 Euro brutto.

Der Caddy Kastenwagen Caddy Cargo Entry 55 kW/75 PS TDI startet bei 15.400 Euro netto bzw. ab 18.480 Euro brutto.

