VW – Caddy Nummer 5

VW stellt den neuen Candy in der fünften Generation vor. Er punktet sowohl als Transporter, Familienvan, Shuttle und Camper mit grenzenloser Vielseitigkeit. Mehr als drei Millionen Exemplare wurden bislang gebaut. Jedes Detail wurde von Grund auf neu konzipiert. Denn erstmals basiert der Bestseller auf dem Modularen Querbaukasten (MQB).

Design

Dank des MQB halten neue Highend-Technologien ihren Einzug in die Baureihe: Innovative Assistenzsysteme erhöhen die Sicherheit und den Komfort; vernetzte Infotainment- und digitalisierte Bediensysteme machen den Caddy zum Smartphone auf Rädern. Gänzlich neu und auffallend sportlich wurde das Exterieur designt. Parallel verbesserte sich signifikant das Platzangebot im Innenraum. Der neue Caddy wird so zum Multitool unter den Stadtlieferwagen und Familienvans. Die Designer nutzten die technische Steilvorlage, um auf dieser Basis eine besonders charismatische und aerodynamische Karosserie zu realisieren. Der c w -Wert konnte von 0,33 auf nun 0,30 gesenkt werden – Benchmark im Segment dieser Fahrzeuggattung. Im Hinblick auf die Technik und Ausstattung zeichnet sich das Exterieur des bis zu siebensitzigen Caddy durch zahlreiche neue Features aus. Dazu gehören optional die elektrischen Zuziehhilfen für die Schiebetüren und die Heckklappe sowie ein mit 1,4 m2 Glasfläche besonders großes Panoramadach über der ersten und zweiten Sitzreihe.

Interieur & Sicherheit

Innen überzeugt die fünfte Generation des Allrounders mit neuen Hightech-Lösungen und deutlich mehr Platz. Die Langversion – der Caddy Maxi – bietet nun zum Beispiel Raum für bis zu zwei Europaletten. Diese können wahlweise mittig quer / hinten quer oder auch mittig quer / hinten längs eingeladen werden. Komplett neu entwickelt wurden die Anzeigen- und Bedienelemente. Die interaktiven Schnittstellen zum Fahrer und Beifahrer bilden das neue ‚Digital Cockpit‘, sowie die zwischen 6,5 und 10,0 Zoll großen Radio- und Infotainmentsysteme. Sechs der 19 Assistenzsysteme sind komplett neu im Caddy. Dazu gehört der Travel Assist. Er ermöglicht erstmals in einem Volkswagen Nutzfahrzeug das assistierte Fahren über den gesamten Geschwindigkeitsbereich. In Verbindung mit dem Travel Assist ist das neu konzipierte Multifunktions-Lenkrad des Caddy zudem mit einer kapazitiven Sensorik ausgerüstet.

Motoren

Ebenso innovativ wie die Assistenzsysteme sind die neuen Vierzylindermotoren des Caddy. Es handelt sich um Aggregate der nächsten Evolutionsstufe. Sie erfüllen die Euro-6-Abgasstandards des Jahres 2021 und sind durchgängig mit Partikelfiltern ausgerüstet. Beispiel Turbodiesel (TDI): Erstmals kommt für die zwischen 55 kW / 75 PS und 90 kW / 122 PS starken TDI-Motoren das neue Twindosing zum Einsatz. Über zwei SCR-Katalysatoren und einer hiermit realisierten doppelten AdBlue-Einspritzung werden die Stickoxyd-Emissionen (NOx) im Vergleich zum Vorgänger signifikant reduziert. Gleichfalls effizient und nachhaltig sind ein Turbobenziner (TSI) mit 84 kW / 114 PS und ein aufgeladener Erdgasmotor (TGI). Die neuen Antriebstechnologien wirken sich ökologisch und ökonomisch spürbar positiv aus: Je nach Motorversion liegt der prognostizierte Verbrauch des Caddy im Vergleich zum Vorgänger um bis zu zwölf Prozent niedriger

